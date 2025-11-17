La cirugía robótica llegará hasta los 14 hospitales en Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco ha anunciado este lunes en Palencia la implantación progresiva de este avance en Aranda de Duero, Miranda de Ebro y Medina del Campo

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este lunes en el Hospital Río Carrión de Palencia que el Ejecutivo autonómico dotará progresivamente de cirugía robótica a los hospitales de Aranda de Duero, Miranda de Ebro y Medina del Campo, e incorporará un segundo robot en el Hospital Río Hortega de Valladolid y en el de Salamanca.

Fernández Mañueco puso el foco en la «revolución tecnológica» que sufre la Sanidad de Castilla y León, cuyo sistema de salud es el segundo mejor valorado de España, quien trasladó su «orgullo» al afirmar que la Comunidad tiene «mas del doble de equipos de alta tecnología sanitaria que la media nacional», dijo.

El Complejo Asistencial de Palencia acogió este lunes la primera jornada 'Castilla y León a la vanguardia de la innovación en cirugía robótica', que también contó con el coloquio 'Desafíos y Oportunidades de la cirugía robótica. Una visión global'. Durante su clausura, Fernández Mañueco ensalzó que el éxito de la Sanidad de la Comunidad se centra en poner a los pacientes en el centro de las políticas, así como gracias al esfuerzo conjunto de los profesionales en su formación y adaptación continúa.

Afirmó que es el resultado de la «voluntad política» del Gobierno de Castilla y León y de su «esfuerzo presupuestario» en sanidad, que coloca a la región entre las mejores autonomías, remarcó. «Hacemos las cosas con menos ruido y más nueces para contar con una sanidad pública, universal, gratuita y de calidad a través de tecnología de vanguardia y al alcance de todos», apostilló.

El presidente de la Junta se refirió en particular a la cirugía robótica, al puntualizar que se ha pasado de cuatro a once equipos tras dotar a todas las áreas de salud gracias a una inversión de 12 millones de euros. Aun así, aseguró que es necesario «seguir siendo ambiciosos» en el futuro, ya que «no se puede parar» y se requiere caminar en la línea del «esfuerzo conjunto entre profesionales» y la «voluntad política» del Gobierno regional.

La tecnología permite intervenciones más precisas y seguras y una recuperación más positiva, donde se ha acreditado a más 320 profesionales para su utilización y se ha multiplicado por siete este tipo de intervenciones, con 5.000 pacientes intervenidos con éxito, de los que 2.000 hacen referencia a este último año. Se sintió orgulloso de una sanidad de «vanguardia» que lleva, por un lado, «esperanza», pero también «seguridad y confianza» a los pacientes.

Fernández Mañueco quiso destacar que, durante esta legislatura, la Junta también apostó por la incorporación de tecnología HIFU para tratar el temblor esencial y el Parkinson, el desarrollo de la Medicina Personalizada de Precisión, los tratamientos oncológicos más avanzados, los exoesqueletos pediátricos o el uso del big data y la inteligencia artificial en los procesos de atención sanitaria.

Presupuestos

De igual forma, el presidente de la Junta recordó que el proyecto de Presupuestos de 2026 contempla la mayor dotación de la historia para Sanidad, con 5.230 millones de euros, lo que permitirá «continuar reforzando infraestructuras y equipamientos en toda la Comunidad».

En el caso de la provincia de Palencia, hay inversiones previstas de casi 58 millones «para seguir trabajando en las infraestructuras del Hospital, la finalización de la unidad de radioterapia, el nuevo centro de salud en Venta de Baños, la ampliación del de Torquemada y el proyecto de reforma integral de Baltanás», subrayó el presidente de la Junta.