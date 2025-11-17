El Complejo Hospitalario es el único de Castilla y León que cumple todos los plazos quirúrgicos

En el Complejo Asistencial Universitario de Palencia (CAUPA) los tiempos de espera no son solo una cifra, son una cuestión de organización, prioridades y compromiso. ... Mientras en Castilla y León los pacientes esperan, de media, 87 días para pasar por quirófano, en Palencia la demora se reduce a 32 días, la más baja de la Comunidad y probablemente una de las menores de todo el sistema público español. No solo eso, según los datos de Sacyl, el CAUPA mantiene la demora media más baja de Castilla y León desde diciembre de 2023, es decir desde hace casi dos años, resultado de una estrategia de continuidad que permite mantener estos niveles de forma constante.

Pero además, el Complejo Asistencial Universitario de Palencia es el único de Castilla y León que cumple al cien por cien los tiempos legales establecidos para las tres prioridades quirúrgicas, desde las operaciones más urgentes a las programadas.

«La lista de espera no son solo tiempos, también es organización por prioridades», explica la subdirectora médica del CAUPA, Berta Pérez. «No es lo mismo tener en lista de espera un cáncer que un lipoma, y eso es lo que marca la diferencia», afirma. Basta con acudir al portal de transparencia de Sacyl para comprobarlo. En la programación quirúrgica de los pacientes de la lista de espera, además del criterio de antigüedad, se valora la prioridad clínica de la indicación quirúrgica, así como la disponibilidad de quirófanos y profesionales, para lograr la mayor eficiencia.

Pues bien, siguiendo los criterios de prioridad clínica establecidos por ley, los datos del Portal de Salud señalan que en todos los hospitales de Castilla y León cumplen con los criterios de prioridad uno, de forma que los pacientes cuyo tratamiento quirúrgico, siendo programable, no admite una demora superior a 30 días, pasan por el quirófano en este plazo. Pero además, en Palencia tampoco hay ningún paciente de prioridad dos (pacientes cuya situación admite una demora relativa, siendo recomendable la intervención en un plazo inferior a 90 días), ni de prioridad tres (180 días) que esté fuera del plazo establecido, siendo el único de Castilla y León que cumple las tres prioridades clínicas de la lista de espera quirúrgica.

Algo que tiene su mérito, teniendo en cuenta que el Complejo Asistencial Universitario de Palencia, formado por los hospitales Río Carrión y San Telmo, suma trece quirófanos en total (9 en el Río Carrión y 4 en San Telmo), donde se realizan cirugías de traumatología, ginecología, urología, oftalmología, otorrino, dermatología y cirugía general, que se programan de lunes a viernes todas las mañanas. «La planificación quirúrgica es por la mañana, mientras que por la tarde la planificación es voluntaria y depende de la disponibilidad que tengan los profesionales», señala la subdirectora médica. En cuanto a los profesionales, el número mínimo en el quirófano es de siete, aunque evidentemente eso va a depender del tipo de cirugía. «Pero como mínimo necesitamos dos quirúrgicos, un anestesista, una o dos enfermeras y el celador», sostiene Pérez Monge. «También se puede requerir un técnico de rayos. Y luego está todo lo que hay detrás de un quirófano, análisis clínicos, anatomía patológica, etcétera», añade la subdirectora médica, porque, como es evidente, no va a requerir el mismo número de profesionales, ni la misma disponibilidad de equipos y tiempo en quirófano, una cirugía compleja que una más sencilla.

En su opinión, que el hospital de una provincia de apenas 160.000 habitantes pueda presumir de eficiencia quirúrgica se debe en gran medida a la organización y la planificación quirúrgica y la implicación del personal. «Hemos optimizado al máximo la jornada ordinaria, aprovechando cada minuto. Y contamos con la voluntariedad de los equipos para prolongar la actividad por las tardes, lo que ha permitido reducir las listas sin recurrir a externalizaciones». Por eso, desde la dirección médica no dudan en afirmar que «es el esfuerzo de todos lo que ha hecho posible este resultado».

CIRUS, la revolución invisible del quirófano

La implantación del programa CIRUS, una herramienta digital que ha transformado la gestión de los quirófanos, tiene mucho que ver en los buenos resultados del CAUPA en lo que se refiere a las listas de espera quirúrgicas.

CIRUS es un sistema informático que gestiona todo el proceso quirúrgico, desde que el paciente entra en la lista de espera hasta su alta hospitalaria. Se implantó en Palencia a comienzos de 2024, dentro del plan de modernización del Sacyl y, como señala la subdirectora médica del Complejo Asistencia de Palencia, Berta Pérez, su impacto «ya se nota en la reducción de anulaciones, la mejora de la eficiencia y el aprovechamiento máximo de cada minuto de quirófano».

«Antes cada fase del proceso estaba fragmentada: lista de espera por un lado, planificación por otro, quirófano aparte. Con CIRUS está todo unificado», explica. «Nos permite ver en tiempo real dónde está cada paciente, si ha pasado por anestesia, si está en quirófano o en reanimación. Y eso nos da trazabilidad y seguridad», añade. De hecho el proceso se inicia con la entrada del paciente en la lista de quirófano desde consultas, siguiendo por todo el trámite de consultas de anestesia, antequirófano, quirófano o REA, incluyendo en su caso los procesos de la cirugía mayor ambulatoria.

El sistema, que ha supuesto una inversión de 226.403 euros, también facilita la programación y asignación de quirófanos, recursos humanos y materiales, reduciendo tiempos muertos y cancelaciones. «Nos ayuda a detectar los cuellos de botella y ajustar los tiempos medios de cada intervención según la complejidad del paciente. Todo eso repercute directamente en el paciente, que entra antes al quirófano y con más garantías», continúa.

La implantación de CIRUS ha supuesto también una transformación interna. La subdirectora médica reconoce que «ha sido un cambio organizativo profundo que ha requerido formación y adaptación». De hecho, todos los equipos quirúrgicos, anestesia, enfermería y admisión han tenido que aprender a registrar y monitorizar cada paso del paciente. Y aunque los cambios inicialmente generan resistencia, «hoy todos reconocen que mejora la eficiencia y facilita el trabajo».

La aplicación, coordinada con la historia clínica electrónica y el sistema de admisión y gestión, permite además controlar los datos en tiempo real y generar indicadores de actividad. «A partir de febrero o marzo tendremos ya informes detallados del rendimiento de los quirófanos y de la trazabilidad completa del proceso quirúrgico» adelanta Pérez.

Más allá de los datos, el beneficio es tangible para los ciudadanos. «Lo importante es que el paciente sabe en qué punto está en todo momento y tiene la certeza de que será intervenido en el tiempo que marca la ley según la prioridad de su caso», apunta la subdirectora médica.

El CAUPA ha demostrado que la eficiencia no depende del tamaño del hospital, sino de la planificación y la coordinación, y por supuesto de la implicación del personal sanitario. «Estamos mejor que antes de la pandemia, incluso con menos personal», reconoce la dirección. «La gestión, la organización y el compromiso son las claves. El CIRUS nos ha ayudado a ordenar y visualizar todo el proceso, pero el mérito es de los profesionales, que cada día demuestran que en Palencia se puede hacer una sanidad pública de primera», concluye.