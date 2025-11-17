El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Área de quirófanos del Hospital Río Carrión. A. Álvarez

Palencia

El Complejo Hospitalario es el único de Castilla y León que cumple todos los plazos quirúrgicos

El Caupa mantiene desde hace casi dos años la demora más baja y la ejecución total de las prioridades en quirófano

Almudena Álvarez

Almudena Álvarez

Palencia

Lunes, 17 de noviembre 2025, 06:53

Comenta

En el Complejo Asistencial Universitario de Palencia (CAUPA) los tiempos de espera no son solo una cifra, son una cuestión de organización, prioridades y compromiso. ... Mientras en Castilla y León los pacientes esperan, de media, 87 días para pasar por quirófano, en Palencia la demora se reduce a 32 días, la más baja de la Comunidad y probablemente una de las menores de todo el sistema público español. No solo eso, según los datos de Sacyl, el CAUPA mantiene la demora media más baja de Castilla y León desde diciembre de 2023, es decir desde hace casi dos años, resultado de una estrategia de continuidad que permite mantener estos niveles de forma constante.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un barrendero de La Rondilla muestra su hartazgo por la falta de civismo de algunos vecinos
  2. 2 Una agresión con arma blanca termina con un herido en el Paseo de Zorrilla
  3. 3

    El mapa del alquiler en Valladolid: hasta 1.300 euros de diferencia entre barrios
  4. 4 El centro de Valladolid se convierte en una fiesta del deporte y el compañerismo
  5. 5

    La carrera preelectoral agazapada de Silvia Clemente
  6. 6 Búscate en la IX Carrera de Empresas de El Norte
  7. 7 Dos heridos en un accidente con cuatro vehículos implicados en Valladolid
  8. 8 Consulta aquí las clasificaciones de la IX Carrera de Empresas de El Norte
  9. 9

    El aumento de la presencia policial extingue las carreras ilegales en Valladolid
  10. 10

    Una gran escultura recuerda en Portugalete a las víctimas de accidentes de tráfico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Complejo Hospitalario es el único de Castilla y León que cumple todos los plazos quirúrgicos

El Complejo Hospitalario es el único de Castilla y León que cumple todos los plazos quirúrgicos