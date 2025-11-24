El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Asunción Alonso, del Cetece, a la izquierda, posa con el roscón del segundo premio y con el segoviano Carlos Merino y la tercera clasificada, Inés Hernández, a la derecha.

Asunción Alonso, del Cetece, a la izquierda, posa con el roscón del segundo premio y con el segoviano Carlos Merino y la tercera clasificada, Inés Hernández, a la derecha. Lucía Gil Maestro

El Cetece elige el mejor roscón de Castilla y León en un concurso artesano

Catorce reposteros de seis provincias compiten en la segunda edición del certamen, que corona al segoviano Carlos Merino

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 21:44

Las manos que amasan la tradición han vuelto a reunirse en el campus de La Yutera, donde el Centro Tecnológico del Cereal (Cetece) ha recuperado ... este lunes el Concurso Regional de Roscones, una cita que regresa después de estrenarse en 2019 y que busca consolidarse en el calendario gastronómico de Castilla y León. Catorce reposteros -tres de ellos palentinos- han presentado sus piezas en una final diseñada para juzgar el bollo en estado puro: sin rellenos, sin artificios, solo masa, aroma y textura.

