El Cetece elige el mejor roscón de Castilla y León en un concurso artesano

Las manos que amasan la tradición han vuelto a reunirse en el campus de La Yutera, donde el Centro Tecnológico del Cereal (Cetece) ha recuperado ... este lunes el Concurso Regional de Roscones, una cita que regresa después de estrenarse en 2019 y que busca consolidarse en el calendario gastronómico de Castilla y León. Catorce reposteros -tres de ellos palentinos- han presentado sus piezas en una final diseñada para juzgar el bollo en estado puro: sin rellenos, sin artificios, solo masa, aroma y textura.

El certamen, organizado por el departamento de I+D+i del Cetece, se ha planteado como un homenaje al roscón tradicional y como un impulso para los obradores de la comunidad. Asunción Alonso, responsable de análisis sensorial y coordinadora del proyecto, recuerda que la idea nació antes de la pandemia. «Hicimos un concurso de roscón justo antes de la pandemia y pensábamos que era una buena idea que los panaderos hiciesen un poco este producto tan tradicional y que se eligiera el mejor roscón de Castilla y León. Y este año decidimos volver a plantear el concurso y se sacó». La vuelta ha llegado, además, con el apoyo de la industria, patrocinadores y premios económicos para los tres primeros clasificados.

La respuesta, asegura, ha superado expectativas. «La verdad es que hemos tenido muy buena respuesta porque ha habido muchas inscripciones no solamente de Palencia. Ha venido gente de prácticamente todas las provincias de Castilla y León, gente de Ponferrada, de Ávila o de Segovia. Eso también enriquece mucho el concurso y da énfasis a este concurso de Castilla y León de Roscones». Finalmente han sido catorce los participantes «teníamos un objetivo de 20 roscones, han sido 14, y estamos muy contentos porque creemos que es un número ya importante», apunta Alonso.

La prueba ha consistido en presentar un roscón sin relleno ante un jurado especializado que ha valorado aspectos como la presentación, la esponjosidad, la suavidad y el sabor. El objetivo: encontrar el mejor bollo de la comunidad sin distracciones ni añadidos. Desde la organización destacan que esta cita contribuye a que las panaderías «se den cuenta de la importancia que tiene este tipo de eventos para promocionar sus productos y afianzar a los clientes».

El concurso se celebra también a las puertas de una campaña navideña clave para el sector, una fecha escogida con intención. «Evidentemente queríamos hacer el concurso de roscones antes de que llegaran las fechas navideñas, porque es verdad que los panaderos tienen esa complejidad de horarios», explica Alonso. La iniciativa se completa con cursos de formación para quienes quieran perfeccionar su técnica: «Queremos dar cursos de roscones a gente que realmente le apetezca elaborarlo en casa, o incluso a panaderías que, viendo que a lo mejor el nivel ha sido muy alto, decidan formarse. Estamos haciendo cursos también de cocina de distintas temáticas». El Cetece mantiene así su apuesta por abrir sus instalaciones al público y reforzar su papel en la formación alimentaria.

El jurado otorgó el primer premio a Carlos Merino Arranz, de la panadería Greña de Navas de Oro (Segovia). El segundo puesto fue para Álvaro Galicia, de Pastelería Galicia de Tordesillas (Valladolid), mientras que el tercer premio recayó en Francisco Hernández Pérez, de la confitería El Bombón, también de Valladolid.

Con este palmarés y una participación diversa, el Cetece cierra una edición que vuelve a poner al roscón -el dulce ya no solo de Reyes sino de toda la Navidad- en el centro del obrador y que aspira a consolidarse como escaparate regional para los artesanos del sector.