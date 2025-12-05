El Cetece y la Diputación consolidan su alianza con 28 productos ajustados al nuevo consumo

Las primeras conclusiones del balance de colaboración entre la Diputación de Palencia y el Cetece ponen cifras a una relación que ya supera los 25 ... años y que sigue creciendo como uno de los principales motores de apoyo a la industria agroalimentaria de la provincia. La presidenta de la institución provincial, Ángeles Armisén; el diputado de Desarrollo Socioeconómico, Francisco Pérez; el presidente del Cetece, Javier Labarga; y el representante del Club de Calidad de Alimentos de Palencia, Manuel de Prado, presentaron en la sede del centro tecnológico del campus de La Yutera los resultados conjuntos correspondientes al periodo 2024-2025.

El balance evidencia un impacto directo en el tejido empresarial: más de 20 empresas palentinas han recibido asesoramiento técnico en materia de innovación, revisión de etiquetados, mejora de procesos o estudios de vida útil. Paralelamente, se han desarrollado 28 productos innovadores, ajustados a las nuevas tendencias de consumo y elaborados con alimentos de Palencia como base para potenciar su valor nutricional, sensorial o aromático.

Javier Labarga subrayó que la colaboración con la Diputación es «fundamental» para que pequeñas y medianas empresas puedan acceder a innovación de primer nivel. «Lo que hemos pretendido siempre es ser su centro externo de investigación. Las empresas no pueden asumir en solitario esos costes, y aquí ya trabajamos más de 30 personas en proyectos dirigidos fundamentalmente al sector agroalimentario», señaló. Entre los resultados de los últimos convenios figuran ocho proyectos de investigación e innovación y asesoramientos orientados a incorporar nuevos ingredientes, optimizar condiciones de producción o resolver necesidades específicas detectadas en las propias instalaciones de cada negocio.

La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, destacó que la alianza permite «impulsar la innovación y la investigación en nuestra industria agroalimentaria», un sector clave para la vertebración económica y el empleo en la provincia. Recordó que la institución mantiene un convenio anual de 40.000 euros con el Cetece y que la colaboración con el Centro Tecnológico de Cereales, del que la Diputación es patrono, resulta esencial para mejorar los procesos productivos, revisar etiquetados, definir fechas de consumo preferente o ajustar formulaciones a las demandas del mercado. «La sociedad no consume lo mismo que hace 25 o 50 años. Ahora buscamos alimentos saludables, de calidad y competitivos. La investigación que se realiza aquí tiene mucho que ver con ese reto», añadió.

El desglose técnico lo aportó Sandra Pérez, responsable de I+D del Cetece, quien detalló las líneas de innovación desarrolladas en los dos últimos años. En 2024 se trabajó en nuevos usos de leguminosas, postres lácteos elaborados con leche de oveja, lechazo esterilizado para su conservación a temperatura ambiente y pan tostado con sabores de Palencia.

Durante 2025, las investigaciones se centraron en 'snacks' proteicos mejorados, gominolas con miel y lavanda, rosquilletas con ingredientes locales y chips dulces y salados mediante técnicas de liofilización. Todos estos desarrollos se basaron en estudios de tendencias de mercado y en la búsqueda de productos con mayor valor añadido, incorporando materias primas de la provincia.