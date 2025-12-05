El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Sandra Pérez, responsable de I+D del Cetece. Marta Moras
Palencia

El Cetece y la Diputación consolidan su alianza con 28 productos ajustados al nuevo consumo

Los convenios entre ambas instituciones se centran en el asesoramiento a empresas y la mejora de sus procesos y en el impulso de la innovación agroalimentaria

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Viernes, 5 de diciembre 2025, 18:17

Comenta

Las primeras conclusiones del balance de colaboración entre la Diputación de Palencia y el Cetece ponen cifras a una relación que ya supera los 25 ... años y que sigue creciendo como uno de los principales motores de apoyo a la industria agroalimentaria de la provincia. La presidenta de la institución provincial, Ángeles Armisén; el diputado de Desarrollo Socioeconómico, Francisco Pérez; el presidente del Cetece, Javier Labarga; y el representante del Club de Calidad de Alimentos de Palencia, Manuel de Prado, presentaron en la sede del centro tecnológico del campus de La Yutera los resultados conjuntos correspondientes al periodo 2024-2025.

