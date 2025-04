La cascada de nuevas aperturas de gimnasios aumenta la oferta y multiplica la competencia

Mantener una vida y hábitos saludables es cada vez más importante para una sociedad que demanda servicios deportivos que les permitan poder cumplir con sus ... objetivos y cuidar su cuerpo y también su mente. Por eso, la oferta de gimnasios y centros de deporte no deja de aumentar desde hace unos meses en Palencia, donde es cada vez más habitual asistir a la apertura de unas nuevas instalaciones que ofrezcan diferentes opciones para ejercitarse.

A los gimnasios convencionales con los que convive la ciudad desde hace años, y que también han ido evolucionando y reinventándose según ha pasado el tiempo para irse adaptando a las nuevas necesidades que han surgido, hay que sumarle los grandes centros de deporte que ofrecen mayores espacios, nuevas disciplinas y actividades o, también, los que están dedicados al entrenamiento más individual y personal.

En cualquier caso, para gustos los colores, y lo mismo ocurre cuando queremos hacer deporte, ya que cada uno demanda y prefiere una actividad o una forma de entrenar diferente. Y, en eso, Palencia no se queda atrás ya que cuenta con una amplia oferta a la que no ha dejado de sumarse grandes cadenas deportivas que han decidido elegir la ciudad como nueva ubicación para otra apertura que se suma a una larga lista de centros ya abiertos por todo el país.

De hecho, el sector del fitness mantiene una tasa de crecimiento anual del 4,3% que responde a un incremento de la demanda por parte de la sociedad española de servicios fitness de calidad. En 2023 se llegó al registro de 5,7 millones de usuarios en algún centro de este tipo en España, lo que deja de manifiesto esta tendencia.

Por este motivo, la firma Sinergym tiene previsto abrir en las próximas semanas en la avenida Castilla de Palencia su noveno centro de Castilla y León, afianzando así el crecimiento que está experimentando en la región ofreciendo lo que consideran como «una revolución en el concepto tradicional de gimnasio con un modelo de bajo precio democratizando el acceso a un fitness de calidad combinando la especialización característica de las boutiques con la versatilidad de los gimnasios».

La elección de Palencia como nueva ubicación, explican desde su departamento de comunicación, responde a una serie de factores estratégicos que consideran clave para su crecimiento y expansión en el territorio nacional. «Palencia no se queda atrás, ya que hemos detectado un creciente interés por el fitness y el bienestar en esta región, pero la oferta actual no satisface completamente las necesidades de los palentinos».

El público principal de este gimnasio no es otro que los usuarios que se encuentran entre los 14 y 44 años, es decir, gente mayoritariamente joven, aunque no renuncian tampoco a dar servicio a personas de mayor edad. Así lo señalan, «un aspecto clave es la creciente demanda de las áreas de peso libre y entrenamiento de fuerza, que ahora son centrales en nuestros clubes. Esto se debe al reconocimiento de la relación entre el ejercicio de fuerza y la calidad de vida en personas mayores».

Esta misma empresa ha detectado que el 66% de los españoles activos actualmente practica deporte en gimnasios. Hemos detectado también un aumento considerable de los 'heavy users', usuarios que acuden al gimnasio mínimo 4 veces por semana, pasando del 41% en 2023 al 52% en 2024. A su vez, el 85% de las personas encuestadas confirman haber estado inscritos a un gimnasio en el último año, aunque muchos de ellos entrenan, además, en casa o en espacios al aire libre.

Otro de los nuevos gimnasios de Palencia es Sparta Sport Center, que abrió sus puertas el pasado 8 de marzo ofreciendo «una amplia variedad de instalaciones que convertirán cada uno de los entrenamientos en una experiencia única. Desde modernas salas de musculación y cardio, hasta todo lo necesario para adaptarse a los diferentes intereses en deporte y fitness».

El programa de entrenamiento personal y nutrición es lo que mayor aceptación está teniendo entre los nuevos usuarios y es uno de los principales alicientes para las nuevas matriculas que buscan un trabajo individualizado a un precio bajo. «Estamos teniendo muchas más inscripciones de las que podíamos imaginar. La verdad es que está funcionando muy bien», asegura Rodrigo Gordaliza, responsable del centro en Palencia.

«La gente opta tanto por máquinas como por clases dirigidas. Ofrecemos todo tipo de servicios y así los clientes puedan escoger lo que prefieran o mejor se adapte a sus necesidades y gustos o preferencias», indica Gordaliza, quien espera que el goteo incesante de nuevas matriculaciones no cese y sean cada vez más palentinos los que acudan a este nuevo centro ubicado en la Calle José Zorrilla de Palencia.

Entrenamiento de boxeo

La tercera apertura que se anuncia para los próximos días en Palencia es la de Brooklyn Fitboxing, un entrenamiento que golpea el saco de boxeo al ritmo de la música durante 8 rounds. En total, 47 minutos de una clase que se puede reservar con antelación tras la compra individual o por bonos de una sesión que combina entrenamiento con peso para aumentar la resistencia, quemar grasa, tonificar el cuerpo y mejorar la movilidad.

Estos centros están repartidos por más de 10 países y este de Palencia se va a sumar a los más de 270 con los que cuenta la cadena internacional líder en entrenamientos de boxeo, una modalidad que no deja de ganar adeptos y que promete no ser diferente en la capital, donde ya se ofrece una primera clase de prueba a un precio super reducido.

Cabe recordar que el pasado año también abrió sus puertas en la capital imaGym, en el barrio de San Juanillo, y ofreciendo también un catálogo de servicios muy parecido al de las grandes cadenas deportivas, compitiendo así con el centro Supera que gestiona La Lanera o WiFit Gym situado en la Calle Mayor de Palencia.

Además, hace apenas unos meses, el polígono también inauguraba Oasis Fitness, donde se cuenta con clases variadas para todos los niveles, diseñadas para ayudar a mejorar la condición física y bienestar general a través de sesiones que combinan fuerza y resistencia o también otras que combinan boxeo y acondicionamiento físico.

«Cada clase está adaptada a diferentes niveles de habilidad, garantizando que todos puedan participar y disfrutar de una experiencia enriquecedora», aseguran desde Oasis Fitness.

Los centros palentinos, los más locales y dirigidos desde hace años por pequeños empresarios o autónomos, llevan semanas experimentando una importante fuga de clientes que se traduce en algunos casos en más de un centenar de bajas. Es el caso del centro Spartan, ubicado en el polígono industrial. Su dueño, Óscar Triana explica cómo en solo unos días ha perdido más de 150 clientes. «Nos está machacando. Se me han ido muchísimos usuarios y esto parece que no va a terminar aquí. Son, sobre todo, chicos y chicas jóvenes que buscan máquinas de fuerza y que quieren probar la novedad y poleas que están nuevas», sostiene. Triana asegura, además, que no puede competir con estos centros en precio y tampoco lo considera una medida que pueda revertir la situación.

«Al final, los costes son los que son y bajar los precios tanto no va a arreglar nada, al revés. Los gastos hay que pagarlos igual. También se rumorea que pueda venir otra nueva cadena para instalarse en una nave del polígono y si entran aquí ya sí que me hacen polvo», adelanta con pesar ante la situación que están viviendo tras décadas dedicado al deporte en Palencia.