La Biblioteca de Villamuriel registró 15.499 préstamos en el último año, la que más de la provincia

El Norte Palencia Viernes, 10 de octubre 2025, 22:58 Comenta Compartir

Con motivo del Día Mundial de las Bibliotecas, el Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato organiza en la Biblioteca Municipal Jesús Meneses la ya tradicional Semana de las Bibliotecas, una cita cultural abierta a toda la ciudadanía que refuerza su papel como espacio de aprendizaje, encuentro y dinamización social.

La Biblioteca Jesús Meneses celebra este evento con el orgullo de haber alcanzado cifras récord de actividad. Y es que, actualmente, dispone de un fondo total de 23.857 ejemplares, resultado de un trabajo constante de ampliación y actualización. Solo en el último año se han adquirido 713 nuevos materiales, entre ellos 291 libros infantiles, 319 para adultos, 91 DVD (65 para público adulto y 26 infantiles) y además este año, como novedad, se ha incorporado el préstamo de juegos de mesa ampliando la oferta cultural y educativa.

En paralelo, ha sumado 150 nuevos usuarios (47 adultos, 57 infantiles y un colectivo asociado) y ha registrado 15.499 préstamos en el último año, manteniéndose como la biblioteca municipal con mayor número de préstamos de la provincia de Palencia.

«Estos datos consolidan a la Biblioteca Jesús Meneses como un referente cultural en la provincia y reflejan el compromiso del Ayuntamiento con la lectura, la formación y la participación ciudadana», destacan desde el Consistorio de Villamuriel.

Durante la Semana de las Bibliotecas, el público en Villamuriel podrá disfrutar de actividades dirigidas a todos los públicos: encuentros literarios, cuentacuentos, teatro, magia y talleres de animación lectora. El momento más especial será la celebración de la 'Fiesta de los Bebés', un acto simbólico y entrañable con el que el Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato da la bienvenida a la biblioteca a los niños nacidos en 2024.

Durante este evento, los bebés recibirán su primer carné de la biblioteca y un regalo con material de lectura infantil, como gesto de bienvenida al mundo de los libros y para fomentar el vínculo con la lectura desde los primeros años de vida. La fiesta se celebrará el día 24, viernes, a las 18:00 horas, con la representación teatral 'La Selva', a cargo de la compañía Teloncillo Teatro, un espectáculo sensorial especialmente diseñado para bebés.

Este evento marca también la puesta en valor de la 'Bebeteca', un espacio dedicado a la primera infancia, donde las familias pueden disfrutar de libros, cuentos y actividades adaptadas para los más pequeños