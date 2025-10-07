La Biblioteca Pública acoge el ciclo de conversaciones entre mujeres especialistas de la Fundación Jesús Pereda

El Norte Palencia Martes, 7 de octubre 2025, 21:20 Comenta Compartir

La Biblioteca Pública de Palencia acogerá este miércoles y y los dos próximos (15 y 22 de octubre) la cuarta edición del ciclo de conversaciones entre mujeres especialistas, organizado por la Fundación Jesús Pereda de Comisiones Obreras Castilla y León, cuyo objetivo se centra en ahondar en temas de actualidad cultural y social desde una mirada crítica y plural.

El ciclo propone tres conversaciones, a las 19:00 horas, en torno a grandes ejes de debate contemporáneo como son el cambio climático, la tecnología y la guerra cultural. Cada sesión estará moderada por la gestora cultural y profesora de Antropología en la Universidad de Valladolid y autora de 'Otra mirada', M. Luisa L. Municio.

En primer lugar, 'Cambio climático y social', que tendrá lugar este miércoles, discurrirá a través de una conversación sobre las consecuencias del cambio climático y los marcos de acción desde la ciudadanía, las instituciones y el poder económico. Correrá a cargo de la doctora en Ciencias Económicas y profesora en la UCM, experta en cambio climático, migraciones y seguridad internacional, Cristina García Fernández, y la catedrática emérita de Sociología en la UC3M, referente en Sociología del Medio Ambiente, Mercedes Pardo Buendía.

El día 15 será el turno de 'Tecnología y poder', donde se realizará un análisis sobre cómo la tecnología moldea las vidas y cómo se vincula al ejercicio del poder económico y político. Serán protagonistas la periodista especializada en tecnología, colaboradora de El País Semanal e investigadora en Stanford, Karelia Vázquez, y la doctora en Sociedad de la Información, investigadora sobre discursos de odio y transformación de la esfera pública digital, Marta Cambronero.

Por último, el día 22 tendrá lugar 'Guerra Cultural', con un diálogo sobre la batalla ideológica que atraviesa la cultura, la historia y la realidad mediática en la actualidad. Participarán la periodista y antropóloga, experta en feminismos, migraciones y discursos de extrema derecha, Nuria Alabao, y la doctora en Ciencias Políticas y autora de ensayos sobre la ultraderecha europea, Anna I. López Ortega.

