El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sala de la Biblioteca Pública. Marta Moras
Palencia

La Biblioteca Pública acoge el ciclo de conversaciones entre mujeres especialistas de la Fundación Jesús Pereda

Tendrá lugar este miércoles y los dos siguientes y girará en torno a grandes ejes de debate como el cambio climático, la tecnología y la guerra cultural

El Norte

El Norte

Palencia

Martes, 7 de octubre 2025, 21:20

Comenta

La Biblioteca Pública de Palencia acogerá este miércoles y y los dos próximos (15 y 22 de octubre) la cuarta edición del ciclo de conversaciones entre mujeres especialistas, organizado por la Fundación Jesús Pereda de Comisiones Obreras Castilla y León, cuyo objetivo se centra en ahondar en temas de actualidad cultural y social desde una mirada crítica y plural.

El ciclo propone tres conversaciones, a las 19:00 horas, en torno a grandes ejes de debate contemporáneo como son el cambio climático, la tecnología y la guerra cultural. Cada sesión estará moderada por la gestora cultural y profesora de Antropología en la Universidad de Valladolid y autora de 'Otra mirada', M. Luisa L. Municio.

En primer lugar, 'Cambio climático y social', que tendrá lugar este miércoles, discurrirá a través de una conversación sobre las consecuencias del cambio climático y los marcos de acción desde la ciudadanía, las instituciones y el poder económico. Correrá a cargo de la doctora en Ciencias Económicas y profesora en la UCM, experta en cambio climático, migraciones y seguridad internacional, Cristina García Fernández, y la catedrática emérita de Sociología en la UC3M, referente en Sociología del Medio Ambiente, Mercedes Pardo Buendía.

El día 15 será el turno de 'Tecnología y poder', donde se realizará un análisis sobre cómo la tecnología moldea las vidas y cómo se vincula al ejercicio del poder económico y político. Serán protagonistas la periodista especializada en tecnología, colaboradora de El País Semanal e investigadora en Stanford, Karelia Vázquez, y la doctora en Sociedad de la Información, investigadora sobre discursos de odio y transformación de la esfera pública digital, Marta Cambronero.

Por último, el día 22 tendrá lugar 'Guerra Cultural', con un diálogo sobre la batalla ideológica que atraviesa la cultura, la historia y la realidad mediática en la actualidad. Participarán la periodista y antropóloga, experta en feminismos, migraciones y discursos de extrema derecha, Nuria Alabao, y la doctora en Ciencias Políticas y autora de ensayos sobre la ultraderecha europea, Anna I. López Ortega.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un multiatropello en Mojados acabó en el acto con la vida de Ignacio
  2. 2 Hallado inconsciente un joven en una de las principales calles de Valladolid
  3. 3

    La presencia de cientos de kilos de tripas de conejo obliga a cortar un carril de la Autovía del Duero
  4. 4 Rompe dos televisiones con una banqueta tras perder más de mil euros en una casa de apuestas
  5. 5 Óscar Puente: «Ni integración ni soterramiento, aquí termina esta historia»
  6. 6

    ¿Qué supone la liquidación de Valladolid Alta Velocidad? Una deuda sin pasos y sin nueva estación de buses
  7. 7 Renault planea despedir a 3.000 trabajadores en varias áreas para reducir costes fijos
  8. 8 Desalojan la piscina del balneario de Valbuena de Duero por la presencia de heces
  9. 9

    Un incendio se queda a pocos metros de las chabolas de Juana Jugan: «Así no podemos estar, esto es un peligro»
  10. 10

    Una manada de caballos invade la autovía A-1 y provoca dos aparatosos accidentes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La Biblioteca Pública acoge el ciclo de conversaciones entre mujeres especialistas de la Fundación Jesús Pereda

La Biblioteca Pública acoge el ciclo de conversaciones entre mujeres especialistas de la Fundación Jesús Pereda