La biblioteca de Aguilar homenajea a las escritoras del inicio de la Transición
Ana María Matute y Carmen Martín Gaite serán recordadas en un 'Punto de Interés' y sus textos estarán disponibles en un código QR
Martes, 14 de octubre 2025, 07:22
Con motivo de la conmemoración del Día de las Escritoras, la Biblioteca Municipal de Aguilar de Campoo se suma un año más a esta celebración ... que rinde homenaje a las autoras que imprimieron historia.
Por ello, hoy martes, a las 19:30 horas en la sala multiusos de la Biblioteca Municipal, arranca la cita que se desarrolla bajo el lema '1975: ¡Escribid, compañeras!'. Se trata de una invitación a recordar el espíritu de libertad, cambio y compromiso que marcó aquel año decisivo en la historia reciente de las mujeres españolas.
Se busca con ello homenajear a las autoras que abrieron caminos, que alzaron su voz y que transformaron la literatura y la sociedad desde la escritura. En esta jornada está prevista la lectura pública de fragmentos seleccionados de las autoras elegidas para el tema de este año, en un acto abierto a todos los vecinos, que busca dar visibilidad al talento literario femenino y fomentar la lectura en igualdad.
Esta celebración, a la que se ha sumado la biblioteca aguilarense, está impulsada por la Biblioteca Nacional de España (BNE), en colaboración con la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE) y la Asociación Clásicas y Modernas.
Paralelamente, desde hoy hasta el 23 de octubre, este espacio contará con un 'Punto de Interés' dedicado a Ana María Matute y Carmen Martín Gaite, con motivo del centenario del nacimiento de ambas escritoras. Los lectores podrán descubrir su obra, su legado literario y su influencia en la literatura española contemporánea.
Además, el reconocimiento se extenderá por toda la localidad con los escaparates de los comercios, establecimientos hosteleros, y entidades, que exhibirán los carteles de la selección de escritoras de este año. Aparecerá un fragmento de los textos y un código QR para leer el texto completo y la biografía de la autora. Con esta programación, la biblioteca busca dar difusión a la literatura escrita por mujeres, uniendo cultura, memoria y comunidad.
