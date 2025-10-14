El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Varios jóvenes, en la sala de estudio y lectura de la biblioteca de Aguilar. Nuria Estalayo

La biblioteca de Aguilar homenajea a las escritoras del inicio de la Transición

Ana María Matute y Carmen Martín Gaite serán recordadas en un 'Punto de Interés' y sus textos estarán disponibles en un código QR

Nuria Estalayo

Nuria Estalayo

Martes, 14 de octubre 2025, 07:22

Con motivo de la conmemoración del Día de las Escritoras, la Biblioteca Municipal de Aguilar de Campoo se suma un año más a esta celebración ... que rinde homenaje a las autoras que imprimieron historia.

