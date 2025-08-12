Nace El Candelito, una ventana literaria abierta al mundo desde Aguilar Los implicados en el proyecto se encuentran en trámite para registrarse como asociación cultural

Nace El Candelito, «una revista literaria con vocación de fanzine, de publicación estacional, trimestral coincidente con las estaciones de año; abierta a todas las artes y a autores y autoras de diversas procedencias», según describen sus creadores, que acaban de presentarla en la biblioteca de Aguilar de Campoo. «Podemos decir que una ventana literaria abierta al mundo desde Aguilar de Campoo y su comarca y poblaciones aledañas», explica Enrique Sabaté, uno de los encargados el viernes de la presentación de la revista al público, entre los que se encontraba la concejala de cultura, Soraya Isasi.

Este número 0 de El Candelito recoge varios escritos de colaboradores, algunos de los cuales estuvieron presentes en la biblioteca y leyeron ante los asistentes parte de sus obras recogidas en la revista, la cual tiene un curioso y atractivo diseño que ha estado a cargo de Marisa Fernández, quien también estuvo a cargo de la presentación de la publicación en el evento de lanzamiento de este primer ejemplar.

«La idea surgió por la necesidad de encontrar un medio de expresión para convocar y dar cabida a la autoría de textos y manifestaciones artísticas que no suelen hallarse en otros canales. Y también con la vocación de aunar lo digital a lo analógico», revela Sabaté, quien afirma que se publicará «tanto en papel como en el medio electrónico».

Ahora mismo, los implicados en este proyecto literario se encuentran en trámite de conformarse como asociación cultural, abierta a todo tipo de sensibilidades. «En nuestro número 0 y en el primer texto pergeñamos una declaración de intenciones. Constituimos el grupo una serie de autoras y autoras cercanos a Aguilar de todas las edades. En este número participamos ocho personas», detalla el portavoz del grupo.

El proyecto, además de los autores, ha contado con el apoyo de la biblioteca municipal y la concejalía de Cultura de este municipio de Palencia, que «amablemente nos han prestado sus locales para las reuniones del grupo». La financiación de la publicación del fanzine ha corrido a cargo exclusivo de los autores.

La intención de futuro es la de publicar un número cada trimestral y ser punto de encuentro y difusión de literatura y otras sensibilidades artísticas por medio de la palabra escrita y la imagen. «Esperamos que este número cero sea el principio de otros muchos más. Y el tiempo dirá hasta dónde se puede llegar. La voluntad es mucha y el entusiasmo también», finaliza.

