Baltanás se impregna de ambiente festivo

El ambiente festivo se respira por todas las calles y plazas de Baltanás. Numerosos vecinos y peñistas disfrutan durante estos días de sus Fiestas Patronales ... en honor a la Virgen de Revilla.

Los actos oficiales comenzaron la noche del jueves con un desfile de carrozas por las principales calles de la localidad. Las peñas vibraron a ritmo de charanga. Como cierre del desfile, las damas de honor lucieron en una vistosa carroza. Una de las novedades de este año ha sido la recuperación del grupo de 'majorettes' después de dos décadas sin desfilar, con gran acogida entre los vecinos.

Numerosas autoridades, peñas y vecinos acudieron a la Plaza de España para escuchar el emotivo pregón a cargo del periodista Luis Cepeda Baranda, que habló de sus recuerdos y vivencias de la infancia en la capital del Cerrato. También ensalzó el patrimonio de la capital del Cerrato, destacando de un modo especial el Barrio de Bodegas. El pregón es uno de los momentos más entrañables de estos días festivos en la capital del Cerrato.

Por su parte, la alcaldesa de Baltanás, María José de la Fuente, mostró su agradecimiento a todas las personas y colectivos que hacen posible que Baltanás tenga vida durante todo el año y habló de las distintas actuaciones realizadas en la capital del Cerrato, así como de los futuros proyectos.

Este acto sirvió de marco para imponer las bandas a las Damas y Caballero de este año. Aiora Toquero Fadrique, Alaia Garro Anguita, Alain Diago Herrán, Alazne Quintanilla Velasco, Alba Martínez Nieto, Álvaro Infante Carranza, Andrea López Espina, Carla Barbero Terrados, Chavdar Dimitrov, Elisabeth Curiel Calleja, Haritz Fernández de Larrea Ortega, Iker González Garro, Ismael Puente Fombellida, Malena Laya Latorre. María Vázquez González y Víctor Alejos Peláez son las damas y caballeros que brindaron junto a sus familiares y a las autoridades, con las que también compartieron una cena de gala y el clásico vals.

Los baltanasiegos viven con intensidad estos días de Fiestas Patronales, en los que los peñistas dan colorido a estos días especiales y las damas y caballeros asumen con orgullo el papel de representar a los jóvenes de su pueblo.