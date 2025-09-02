Los niños pasaban bajo el manto de la Virgen en Baltánas Los vecinos se preparan para trasladar la imagen de Nuestra Señora de Revilla desde la ermita al templo parroquial

Baltanás ha celebrado el vigésimo quiento acto de ofrecimiento de los niños menores de cinco años a la Virgen de Revilla después de varios años sin llevarse a cabo. Numerosos niños fueron presentados a la patrona en una eucaristía amenizada por el Coro Parroquial Virgen de Revilla.

Entre sonrisas y algunas lágrimas, los niños fueron ofrecidos a la Virgen de Revilla y cubiertos con su manto, donado por Amelia Calleja Atienza. Además, todos los padres recibieron una estampa con la imagen de la Patrona como recuerdo de ese día tan especial. «Nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre y pedimos al Señor la bendición para todas nuestras familias. Este acto es entrañable y especialmente emotivo», señalaron algunos padres durante la presentación de sus hijos a la Patrona. Por su parte, el párroco de la localidad, Antonio Domínguez, animó a todas las familias a educar a sus hijos en la fe y a colaborar con la vida parroquial en todos los momentos posibles.

Durante estos días, los baltanasiegos veneran de manera especial a su Patrona, la Virgen de Revilla, con una solemne novena. Los actos religiosos continuarán durante los próximos días y el domingo se celebrará la procesión de bajada de la Virgen de Revilla al templo parroquial. Ya el lunes, solemnidad de la Natividad de la Virgen María, la patrona de Baltanás regresará a la ermita acompañada de las autoridades, corporación municipal, cofradías, devotos, peñistas, y danzantes de la localidad.

Todo huele a fiesta, en un pueblo engalanado para la ocasión con numerosas colgaduras y balconeras que lucen por las calles y plazas de la localidad con la imagen de la Virgen de Revilla, patrona y abogada de viajeros, navegantes y emigrantes.

