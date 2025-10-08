El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Parcela junto al colegio Ave María, que se ha limpiado para evitar la proliferación de ratas. Marta Moras

El Ayuntamiento cifra la población de ratas en 0,7 por habitante, muy por debajo del nivel de plaga

La aparición de roedores en los entornos del colegio del Ave María genera alarma en la capital, aunque el solar del que procedía ya se ha limpiado

José María Díaz

José María Díaz

Palencia

Miércoles, 8 de octubre 2025, 06:49

Comenta

No ha sido un brote espontáneo ni una plaga descontrolada. Se ha tratado de un aumento normal de la población de roedores en un entorno ... concreto que reunía las condiciones para su desarrollo, en una época del año en el que los avistamientos de estos animales también son más frecuentes, puesto que se trata del momento en el que comienzan a buscar nuevos espacios para sus nidos, una vez que los machos jóvenes son expulsados de las madrigueras familiares.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallado inconsciente un joven en una de las principales calles de Valladolid
  2. 2

    Detenido por encerrar en su casa a su hijo de 8 años durante cinco horas y media
  3. 3

    ¿Qué supone la liquidación de Valladolid Alta Velocidad? Una deuda sin pasos y sin nueva estación de buses
  4. 4 Renault planea despedir a 3.000 trabajadores en varias áreas para reducir costes fijos
  5. 5 Luto en la ULE por la muerte de la universitaria Arancha Barrientos
  6. 6 Multado un joven por tirar al suelo cáscaras de pipas y cacahuetes junto a la Antigua
  7. 7

    Una manada de caballos invade la autovía A-1 y provoca dos aparatosos accidentes
  8. 8 Hallan 22 plantas de marihuana de gran tamaño en una finca de Tudela de Duero
  9. 9 Simón Pérez y Silvia Charro, expertos en hipotecas y ahora hundidos por un vídeo viral
  10. 10 Rescatan los cadáveres de los cuatro desaparecidos en la caída «a plomo» del forjado de un edificio en obras en Madrid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Ayuntamiento cifra la población de ratas en 0,7 por habitante, muy por debajo del nivel de plaga

El Ayuntamiento cifra la población de ratas en 0,7 por habitante, muy por debajo del nivel de plaga