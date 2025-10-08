El Ayuntamiento cifra la población de ratas en 0,7 por habitante, muy por debajo del nivel de plaga

No ha sido un brote espontáneo ni una plaga descontrolada. Se ha tratado de un aumento normal de la población de roedores en un entorno ... concreto que reunía las condiciones para su desarrollo, en una época del año en el que los avistamientos de estos animales también son más frecuentes, puesto que se trata del momento en el que comienzan a buscar nuevos espacios para sus nidos, una vez que los machos jóvenes son expulsados de las madrigueras familiares.

Sin embargo, la preocupación se ha disparado y han comenzado a sonar todas las alarmas. Fundamentalmente, porque el lugar en el que han sido localizadas estas ratas, paseándose con total impunidad, ha sido el entorno del colegio del Ave María. Padres y profesores han denunciado que los roedores correteaban por el patio, ante los asombrados ojos de los alumnos.

Ampliar La parcela afectada, antes y después de la limpieza, desde el patio del colegio. Marta Moras

Esto ha llevado a que al Ayuntamiento le haya llovido todo una aluvión de quejas y de peticiones para intensificar las labores de desinfección y desratización de la zona, lo que comenzó a hacerse desde que llegaron los primeros informes. Sin embargo, los animales seguían apareciendo, puesto que procedían de un solar anejo a las instalaciones educativas, separado del patio solo por una valla metálica que sí cumplía su función de garantizar la seguridad de los niños, pero que no resultaba impermeable para el tránsito de los roedores, que campaban a sus anchas entre la maleza y la basura acumulada en esa parcela.

Ante esta situación el Ayuntamiento ha enviado requerimientos a los propietarios de la parcela para que procediesen a su limpieza, con el fin de eliminar esos nidos de ratas que estaban generando el problema. El Consistorio informó a los dueños del terreno de que si no actuaban de forma inmediata, lo harían lo servicios municipales de forma subsidiaria, girándoles posteriormente el coste de los trabajos, con recargo. Finalmente, han sido los dueños del solar los que han procedido a efectuar una limpieza integral del terreno, que se ha desbrozado por completo y ya ofrece una imagen muy diferente a la de los últimos meses, en los que la maleza había crecido sin control.

Desde el Ayuntamiento se recuerda que la limpieza del terreno no conlleva la desaparición automática de las ratas, puesto que los roedores no han muerto, sino que se han visto obligados a buscar nuevos lugares de anidamiento, con lo que hasta que se asienten nuevamente, todavía podrían producirse algún avistamiento, como ocurre con aquellos espacios en los que se ejecuta alguna obra o se derriba un edificio.

Del mismo modo, desde la Concejalía de Medio Ambiente se lamenta que se haya generado tanta alarma por un caso puntual, dado que Palencia es una ciudad que puede presumir de una baja presencia de roedores. En Palencia, según los datos que ofrecen los registros de la empresa de control de plagas controlada por el Ayuntamiento, Lokímica, la población de ratas se sitúa en 0,7 ejemplares por cada habitante, una cifra sensiblemente inferior a los parámetros que se fijan para indicar la existencia de una plaga. Así, la regla general utilizada por muchas empresas de control es considerar una plaga cuando hay más de dos ratas por habitante, situación que se vive por ejemplo en las calles de ciudades tan turísticas como París o Nueva York, en donde las cifras se multiplican aún más.

El Ayuntamiento tiene contratada una empresa especializada durante todo el año que se encarga del control, seguimiento y eliminación de las poblaciones de ratas y de cucarachas. Su labor es continua a lo largo de toda la ciudad y la respuesta ante los avisos que se reciben en el Ayuntamiento es generalmente de 24 horas, aunque desde la Concejalía de Medio Ambiente se recuerda que solo actúa en espacios públicos o edificios que pertenecen al patrimonio municipal, no sobre propiedades privadas como edificios o garajes, cuya responsabilidad recae en las comunidades de vecinos.