El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Entrada principal del centro de salud de La Puebla. Marta Moras

Palencia

Atendidos 1,7 millones de pacientes de Atención Primaria en los primeros nueve meses del año

Casi la mitad de las consultas, 766.706, fueron prestadas por médicos de familia, con 595.349 actuaciones de Enfermería en segunda posición

El Norte

El Norte

Palencia

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 07:39

Comenta

El Consejo de Salud de Área de Palencia se ha reunido este martes para analizar y evaluar las actuaciones en materia de Sanidad efectuadas hasta el tercer trimestre del año en la provincia. En referencia a Atención Primaria, durante los meses de enero a septiembre de este año se ha atendido a un total de 1.723.833 pacientes en consultas, de las que 766.706 fueron prestadas por médicos de familia; 57.089 por pediatras; 595.349 por enfermeras y 304.689 por otros profesionales, como matronas o fisioterapeutas, a través de las veinte zonas básicas de salud y los 310 consultorios locales.

Entre los meses de enero a septiembre, tanto la presión asistencial como las demoras en la atención ordinaria se han estabilizado, «a lo que ha contribuido la realización de los módulos de tarde, con 22.053 pacientes atendidos en un total de 3.548 horas», argumentaron desde la reunión. Estos módulos se han realizado tanto en los centros de salud urbanos como en aquellas zonas rurales que lo han precisado, como Venta de Baños y Villamuriel.

En Atención Continuada, durante los primeros nueve meses del año se han atendido a 230.155 pacientes, presentando un incremento con respecto al año 2024, ya que en el mismo periodo se atendió a 226.082 pacientes.

Noticias relacionadas

El Complejo Hospitalario es el único de Castilla y León que cumple todos los plazos quirúrgicos

El Complejo Hospitalario es el único de Castilla y León que cumple todos los plazos quirúrgicos

Castilla y León ya supera los 5.000 pacientes intervenidos con éxito con cirugía robótica

Castilla y León ya supera los 5.000 pacientes intervenidos con éxito con cirugía robótica

Desde el Área de Salud de Palencia subrayaron que la plantilla de los centros de salud estaba actualmente cubierta, existía un número suficiente de profesionales y que, con mucho trabajo, se había conseguido estabilizar la zona norte y equilibrar la falta de profesionales a nivel urbano.

Además, la estrategia de continuidad asistencial entre Atención Primaria y Atención Hospitalaria había conseguido una mayor accesibilidad de los pacientes con la coordinación entre ambos niveles asistenciales, gracias a comisiones y grupos de trabajo conjuntos.

En cuanto a los datos de hospitalización en el Complejo Asistencial Universitario de Palencia, dentro de la Atención Hospitalaria, arrojan un total de 12.691 ingresos programados, con un registro de 73.255 estancias con una duración media de 5,85 días y un índice de ocupación del 59,82%.

Además, se han llevado a cabo 3.007 intervenciones quirúrgicas programadas con ingreso en jornada ordinaria; 3.751 intervenciones programadas ambulatorias; 867 en autoconcierto; 888 urgentes hospitalizadas y 520 partos. El número de urgencias atendidas ha sido de 38.966, de las cuales 8.242 necesitaron ingreso hospitalario, lo que supone el 23% del total de urgencias atendidas.

En cuanto a la actividad radiológica, se han realizado 41.897 pruebas diagnósticas, de las que 17.572 han sido TAC; 13.817 ecografías; 7.479 resonancias y 3.029 mamografías, entre otras pruebas radiológicas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un millón de euros para la reforma de los pisos de Óscar Puente y Ana Redondo en Madrid
  2. 2

    Mercadona cierra este sábado Juan de Juni para abrir el lunes 24 en Huerta del Rey
  3. 3 Detenidos en Íscar dos fugitivos, uno con un machete, tras una peligrosa persecución desde Cuéllar
  4. 4 Renault Valladolid lanza una oferta de empleo para contratar a 300 operarios
  5. 5

    El chófer de Auvasa agredido en Parquesol: «Se bajó cabreado y dio un puñetazo a la ventanilla»
  6. 6

    Intentan atracar un súper con una pistola y acaban «pagando unas cervezas» antes de huir en Valladolid
  7. 7 Alerta por presencia de listeria en productos cárnicos: estos son los datos de los nuevos lotes afectados
  8. 8

    Madrugada de robos en bares de la Ribera del Duero con parada y piscolabis en Piñel de Arriba
  9. 9

    Dos furgonetas aparcan y circulan bajo el Acueducto de Segovia la misma mañana
  10. 10

    El edificio del siglo XIX bajo el que se encuentra el mayor tesoro de Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Atendidos 1,7 millones de pacientes de Atención Primaria en los primeros nueve meses del año

Atendidos 1,7 millones de pacientes de Atención Primaria en los primeros nueve meses del año