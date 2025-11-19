Atendidos 1,7 millones de pacientes de Atención Primaria en los primeros nueve meses del año

El Norte Palencia Miércoles, 19 de noviembre 2025, 07:39 Comenta Compartir

El Consejo de Salud de Área de Palencia se ha reunido este martes para analizar y evaluar las actuaciones en materia de Sanidad efectuadas hasta el tercer trimestre del año en la provincia. En referencia a Atención Primaria, durante los meses de enero a septiembre de este año se ha atendido a un total de 1.723.833 pacientes en consultas, de las que 766.706 fueron prestadas por médicos de familia; 57.089 por pediatras; 595.349 por enfermeras y 304.689 por otros profesionales, como matronas o fisioterapeutas, a través de las veinte zonas básicas de salud y los 310 consultorios locales.

Entre los meses de enero a septiembre, tanto la presión asistencial como las demoras en la atención ordinaria se han estabilizado, «a lo que ha contribuido la realización de los módulos de tarde, con 22.053 pacientes atendidos en un total de 3.548 horas», argumentaron desde la reunión. Estos módulos se han realizado tanto en los centros de salud urbanos como en aquellas zonas rurales que lo han precisado, como Venta de Baños y Villamuriel.

En Atención Continuada, durante los primeros nueve meses del año se han atendido a 230.155 pacientes, presentando un incremento con respecto al año 2024, ya que en el mismo periodo se atendió a 226.082 pacientes.

Desde el Área de Salud de Palencia subrayaron que la plantilla de los centros de salud estaba actualmente cubierta, existía un número suficiente de profesionales y que, con mucho trabajo, se había conseguido estabilizar la zona norte y equilibrar la falta de profesionales a nivel urbano.

Además, la estrategia de continuidad asistencial entre Atención Primaria y Atención Hospitalaria había conseguido una mayor accesibilidad de los pacientes con la coordinación entre ambos niveles asistenciales, gracias a comisiones y grupos de trabajo conjuntos.

En cuanto a los datos de hospitalización en el Complejo Asistencial Universitario de Palencia, dentro de la Atención Hospitalaria, arrojan un total de 12.691 ingresos programados, con un registro de 73.255 estancias con una duración media de 5,85 días y un índice de ocupación del 59,82%.

Además, se han llevado a cabo 3.007 intervenciones quirúrgicas programadas con ingreso en jornada ordinaria; 3.751 intervenciones programadas ambulatorias; 867 en autoconcierto; 888 urgentes hospitalizadas y 520 partos. El número de urgencias atendidas ha sido de 38.966, de las cuales 8.242 necesitaron ingreso hospitalario, lo que supone el 23% del total de urgencias atendidas.

En cuanto a la actividad radiológica, se han realizado 41.897 pruebas diagnósticas, de las que 17.572 han sido TAC; 13.817 ecografías; 7.479 resonancias y 3.029 mamografías, entre otras pruebas radiológicas.