Castilla y León ya supera los 5.000 pacientes intervenidos con éxito con cirugía robótica

Siempre por y para el paciente. Esa es la premisa. Y con la tecnología como herramienta para llevar a cabo intervenciones más precisas y que ... mejoren la recuperación de los enfermos, así como la reducción del tiempo de hospitalización. El Hospital Río Carrión de Palencia acogió este lunes la jornada 'Castilla y León a la vanguardia de la innovación en cirugía robótica', donde se dieron ejemplos de distintas intervenciones, como trasplantar un riñón por laparoscopia a través de cirugía robótica, o testimonios de pacientes que subrayaban su postoperatio «sorpresivo», aludiendo a lo fácil que fue.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, clausuró el acto y anunció que se iba a dotar progresivamente de cirugía robótica a los hospitales de Aranda de Duero, Miranda de Ebro y Medina del Campo y que, además, se incorporará un segundo robot en el Hospital Río Hortega de Valladolid y en el de Salamanca. Con estos cinco nuevos robots, añadidos a los 11 con los que ya se habían incorporado a todas las Áreas de Salud de Castilla y León, se contará con un total de 16 equipos, repartidos en 14 hospitales.

Mañueco quiso hacer hincapié en la «revolución tecnológica» que sufre la Sanidad de Castilla y León, cuyo sistema de salud es el segundo mejor valorado de España, y afirmó con «orgullo» que la Comunidad tiene «mas del doble de equipos de alta tecnología sanitaria que la media nacional». Recalcó que el éxito de la Sanidad en la región se basa en poner a los pacientes en el centro de la tecnología de vanguardia, así como al esfuerzo conjunto de los profesionales en su formación y adaptación continua.

Más de 320 profesionales acreditados ya se han formado en Castilla y León en cirugía robótica y ya trabajan en los distintos quirófanos de la región, mientras que las intervenciones por este método se han multiplicado por siete. Y no solo eso, Castilla y León ya supera los 5.000 pacientes intervenidos con éxito, de los que 2.000 se sitúan en este último año, mientras que en Palencia se han desarrollado 122 intervenciones en once meses.

«El proceso tras la operación fue sorpresivo», relataba este lunes la paciente Ana Isabel Blanco, tras someterse hace dos meses a una cirugía robótica. «Tengo problemas de alergia, así que he pasado un postoperatorio sin analgésicos. Sin duda, ha sido una intervención menos invasiva y menos dolorosa», resumió.

Pilar Ortega Araguz, enfermera en Palencia de cirugía robótica, es una de las seis profesionales de enfermería del Complejo Asistencial de Palencia de las 105 formadas en Castilla y León. Dio voz al crucial trabajo de estas sanitarias, también en este tipo de intervenciones. «La mayor carga es la preparación y la recogida del robot, ya que los mismos quirófanos acogen todo tipo de intervenciones», afirmaba, a la vez que agregaba que, una vez concluida la operación, la torre de visión tenía que sacarse, mientras que los brazos podían ser guardados en el mismo quirófano.

Una cirugía tan mínimamente invasiva se traduce en «ventajas en la recuperación, ya que se suele dar el alta a las 24 o 48 horas y, además, se disminuyen las transfusiones», analizó la enfermera del Complejo Asistencial de Palencia, añadiendo más puntos a favor para este tipo de intervenciones.

Por su parte, el doctor Alejandro Martín Parada, del Complejo de Salamanca, mostró la «cirugía más solidaria» de las intervenciones con tecnología robótica. Explicó cómo se llevan a cabo trasplantes renales de paciente vivo con esta tecnología tan avanzada. «Es un hito lo que celebramos y en esto Salamanca es el referente de toda la Comunidad. Se trata de un proceso largo, de 4 o 5 horas, y participan todo el equipo de Urología y de Nefrología junto con el equipo de Trasplantes», explicó y señaló que «es un gran beneficio porque el trasplante ordinario se hace con una incisión en el abdomen y luego los pacientes están inmunodeprimidos y con tratamientos de corticoides».

Mañueco recordó además que el proyecto de Presupuestos de 2026 contemplaba la mayor dotación de la historia para Sanidad, con 5.230 millones de euros, lo que permitiría «continuar reforzando infraestructuras y equipamientos en toda la Comunidad».

En el caso de Palencia, recordó que había inversiones previstas de casi 58 millones «para seguir trabajando en las infraestructuras del Hospital, la finalización de la unidad de radioterapia, el nuevo centro de salud en Venta de Baños, la ampliación del de Torquemada y el proyecto de reforma integral de Baltanás», subrayó el presidente de la Junta.