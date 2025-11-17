El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Mesa de cirugía robótica, este lunes en el Hospital Río Carrión. Lucía Gil Maestro

Castilla y León ya supera los 5.000 pacientes intervenidos con éxito con cirugía robótica

El Hospital Río Carrión acoge el congreso sobre esta tecnología, que consigue intervenciones más precisas y menor tiempo de hospitalización

Esther Bengoechea

Esther Bengoechea

Lunes, 17 de noviembre 2025, 22:27

Comenta

Siempre por y para el paciente. Esa es la premisa. Y con la tecnología como herramienta para llevar a cabo intervenciones más precisas y que ... mejoren la recuperación de los enfermos, así como la reducción del tiempo de hospitalización. El Hospital Río Carrión de Palencia acogió este lunes la jornada 'Castilla y León a la vanguardia de la innovación en cirugía robótica', donde se dieron ejemplos de distintas intervenciones, como trasplantar un riñón por laparoscopia a través de cirugía robótica, o testimonios de pacientes que subrayaban su postoperatio «sorpresivo», aludiendo a lo fácil que fue.

