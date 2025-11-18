El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Palacio Provincial de Justicia de Palencia. Marta Moras

Palencia

Asume que vejó a otros dos hombres por su orientación homosexual

El acusado, de nacionalidad colombiana, acepta seis meses de prisión y multa de 900 euros por un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas

Ricardo Sánchez Rico

Ricardo Sánchez Rico

Palencia

Martes, 18 de noviembre 2025, 06:49

Comenta

Un hombre de nacionalidad colombiana, B. J. M. O., ha asumido este lunes en la Audiencia una pena de seis meses de prisión por un ... delito de discriminación homófoba en concurso con dos delitos contra la integración moral, así como una multa de 900 euros y la prohibición de aproximarse y comunicar por tiempo de seis meses con M. B. E. y H. M. C., a quienes vejó por su orientación homosexual. Tras el acuerdo al que ha llegado con el Ministerio Público, B. J. M. O. ha asumido además un delito leve de lesiones con multa de 150 euros y prohibición de aproximarse y comunicar por tiempo de seis meses con M. B. E., a quien agredió. En concepto de responsabilidad civil, el acusado indemnizará a cada uno de los dos perjudicados en 600 euros por daños morales y en 349 a M. B. E. por lesiones y la rotura de las gafas, pagando también a Sacyl 73,75 euros más costas.

