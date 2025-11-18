Asume que vejó a otros dos hombres por su orientación homosexual

Un hombre de nacionalidad colombiana, B. J. M. O., ha asumido este lunes en la Audiencia una pena de seis meses de prisión por un ... delito de discriminación homófoba en concurso con dos delitos contra la integración moral, así como una multa de 900 euros y la prohibición de aproximarse y comunicar por tiempo de seis meses con M. B. E. y H. M. C., a quienes vejó por su orientación homosexual. Tras el acuerdo al que ha llegado con el Ministerio Público, B. J. M. O. ha asumido además un delito leve de lesiones con multa de 150 euros y prohibición de aproximarse y comunicar por tiempo de seis meses con M. B. E., a quien agredió. En concepto de responsabilidad civil, el acusado indemnizará a cada uno de los dos perjudicados en 600 euros por daños morales y en 349 a M. B. E. por lesiones y la rotura de las gafas, pagando también a Sacyl 73,75 euros más costas.

Según el escrito de la Fiscalía, B. J. M. O., conocedor de que M. B. E. y H. M. C. tienen una orientación homosexual, con la finalidad de herir su amor propio y dignidad, así como de vejarles, en los primeros días de julio de 2028, con ocasión de encontrarse en un café situado en la calle La Puebla de Palencia, se dirigió a M. B. E. de forma vejatoria refiriéndole: «Cómo puedes ser maricón y colombiano, yo soy colombiano y estoy recién llegado».

En los primeros días de agosto de 2018, el acusado, con ocasión de encontrarse en el mismo café, se dirigió a H. M. C. en tono vejatorio y desafiante, refiriéndole: «maricón enfermo».

Sobre las 5:30 horas del 2 de septiembre de 2018, el acusado, con ocasión de encontrarse en el interior del mismo establecimiento, se dirigió a M. B. E. refiriéndole de forma vejatoria: «Qué haces aquí, maricón». Ya en el exterior, volvió a dirigirse de forma vejatoria a M. B. E. y a H. M. C. llamándoles «enfermos, putos maricones» y, en concreto a M. B. E., «vete de aquí porque al final te voy a pegar, maricón de mierda y puto maricón, qué asco», momento en que el acusado, con intención de atentar contra su integridad física, le golpeó en el ojo, ocasionándole contusión ocular izquierda y fracturándole las gafas que portaba.

En ese momento, viendo el cariz de la discusión, intervino en ella el investigado A. R. P., en ignorado paradero, quien golpeó al acusado en diversas partes del cuerpo, causándole contusiones faciales y bucales y erosiones en el cuello.

A mediados del septiembre de 2018, el acusado, con ocasión de encontrarse en un establecimiento de la calle Balmes, se dirigió a H. M. C. en tono vejatorio refiriéndole «maricón enfermo» y «tú no tiene derecho a opinar, maricón de mierda».

«La reiteración de manifestaciones, su tono elevado y despectivo, la trascendencia pública, captada por otros usuarios de los establecimientos públicos, y su gratuidad, determinan una grave humillación con menoscabo de su dignidad. Tal situación generó desasosiego en M. B. E. y H. M. C.», detalla el Ministerio Público.