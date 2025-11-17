Se lanza a las vías del tren en la estación de Valladolid para salvar a un hombre ebrio

Volvía como muchos días de clase en la calle Olmedo, en el barrio de Las Delicias, donde está preparando las oposiciones a policía local desde ... hace cinco meses. Eran las 12:30 horas de este lunes cuando estaba esperando en el andén de la estación de Valladolid un tren para Palencia, donde reside, charlando con una conocida suya, cuando observó cómo, en el andén de enfrente, un hombre de en torno a 50 años y gran corpulencia, con síntomas claros de embriaguez, se estaba acercando mucho al borde de las vías.

«Estaba voceando a un matrimonio que estaba en el andén y de repente se ha precipitado hacía las vías cuando el tren estaba ya a unos 500 o 600 metros», detalla Israel Durán, de 44 años, donostiarra de nacimiento pero palentino de adopción, experto en varias artes marciales y que trabajó durante seis años con la flota pesquera española en el Océano Índico protegiéndola como vigilante privado de abordajes y ataques de piratas.

«Si no me ayuda el señor no podemos con él, porque entre que medía 1,90 metros y cargaba una mochila, pesaba a plomo» Israel Durán

«El hombre se ha quedado abajo sin moverse, me he bajado a las vías junto con otro señor y entre los dos le hemos quitado de donde estaba. Si no me ayuda el señor no podemos con él, porque entre que medía 1,90 metros y cargaba una mochila, pesaba a plomo», subraya Israel Durán, que cree que el hombre se dirigía hacia León.

«Hemos llamado a los vigilantes de seguridad y yo me he subido ya al tren para Palencia; al llegar les he dicho a los vigilantes que si sus compañeros de Valladolid necesitaban cualquier dato, les dejaba mi contacto», apostilla sobre una apresurada y arriesgada intervención.