Estación de Valladolid. En detalle, Israel Durán, la persona que se lanzó a las vías para salvar al hombre. El Norte

Se lanza a las vías del tren en la estación de Valladolid para salvar a un hombre ebrio

Israel Durán, palentino de adopción, se apresuró en el rescate al encontrarse un convoy a «unos 500 metros»

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Lunes, 17 de noviembre 2025, 15:13

Volvía como muchos días de clase en la calle Olmedo, en el barrio de Las Delicias, donde está preparando las oposiciones a policía local desde ... hace cinco meses. Eran las 12:30 horas de este lunes cuando estaba esperando en el andén de la estación de Valladolid un tren para Palencia, donde reside, charlando con una conocida suya, cuando observó cómo, en el andén de enfrente, un hombre de en torno a 50 años y gran corpulencia, con síntomas claros de embriaguez, se estaba acercando mucho al borde de las vías.

Se lanza a las vías del tren en la estación de Valladolid para salvar a un hombre ebrio