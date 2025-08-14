Arranca el arreglo de la torre de Pan y Guindas que sufrió derrumbes en la fachada

El proceso de rehabilitación del edificio número 2 de la calle Padilla, en el barrio de Pan y Guindas de Palencia, da esta semana un ... paso adelante con la colocación de los andamios, un trabajo que se prolongará durante varios días para adentrarse después en la esperada obra, cuyo arranque estaba previsto para finales de junio.

La intervención que aprobaron los vecinos afectará exclusivamente a la fachada principal del inmueble, donde se registraron los desprendimientos en febrero, en el tramo comprendido entre la primera y la undécima planta. En esa zona se llevará a cabo la instalación de un revestimiento metálico y una fachada ventilada, como solución técnica para reforzar la seguridad estructural del edificio.

Esta actuación sustituye al plan inicial, que contemplaba una rehabilitación integral de toda la envolvente del edificio por un importe de 600.000 euros, pero la cantidad no obtuvo el respaldo financiero solicitado, y el plan de obra se redujo para adecuarse al préstamo autorizado de 300.000 euros. Los vecinos acordaron entonces aumentar las cuotas mensuales para garantizar la devolución del crédito y reforzar la imagen de solvencia.

Los problemas estructurales del edificio de Palencia se detectaron a principios del pasado mes de febrero, cuando se comenzó a apreciarse un gran abombamiento en la fachada suroeste, en torno a las plantas octava y novena. Los técnicos municipales que visitaron el inmueble determinaron que existía un riesgo inminente de derrumbe y el perímetro de la zona afectada fue acordonado para evitar que alguna persona resultase herida en el caso de caída de cascotes.

Desde entonces, buena parte del perímetro del edificio se ha mantenido balizada, ya que se ha confirmado la existencia del peligro, puesto que se desprendieron de la fachada numerosos cascotes de la fábrica de ladrillo que envuelve la estructura y también algunas de las dobles ventanas de las viviendas. Asimismo, la fachada afectada se apuntaló para evitar que llegase a colapsar por completo.

Los vecinos del bloque buscaron ayuda en la Junta de Castilla y León para sufragar el arreglo de la fachada, si bien medio año después no han obtenido respuesta, ni para la autorización de una subvención ni para su denegación. La torre de once plantas de altura fue levantada por el antiguo Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y en la actualidad está considerado un edificio de integración social. Por ese motivo, los afectados se dirigieron a las administraciones en busca de ayuda para sufragar el arreglo de un problema que data desde 2016.