Armisén reclama al nuevo subdelegado del Gobierno compromisos «firmes» para la provincia La presidenta de la Diputación exige mejoras en comunicaciones, infraestructuras y servicios, y critica la falta de avances en proyectos clave

La presidenta de la Diputación saluda en el acto de toma de posesión del nuevo subdelegado, que a la derecha recibe felicitaciones.

El Norte Palencia Martes, 9 de septiembre 2025, 21:25 Comenta Compartir

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, felicitó al nuevo subdelegado del Gobierno en la provincia, y destacó la necesidad de una colaboración «leal pero reivindicativa» para abordar los problemas pendientes. Armisén lamentó la ausencia de compromisos concretos por parte del Gobierno central hacia Palencia, enumerando una serie de demandas históricas.

Entre los temas prioritarios, Armisén señaló el «déficit absoluto» en comunicaciones, especialmente en la cobertura de telefonía móvil en zonas rurales, donde en muchos puntos «no es posible hablar por móvil», y criticó que estas competencias estatales no se estén tomando en serio.

También abordó el impacto de las obras del AVE en las carreteras provinciales, que están deteriorando viales y causando cortes, así como el mal estado de la autovía a Cantabria y la falta de avances en la mejora de la N-611, la A-67 y otras conexiones clave como Venta de Baños-Dueñas, explicó la presidenta.

Asimismo, Armisén recordó promesas incumplidas, como el plan de infraestructuras turísticas y deportivas comprometido por la ministra de Turismo, o la actuación integral en el Canal de Castilla, especialmente en el puente de Naveros, incluido en los presupuestos estatales pero sin licitación ni ejecución. Otros puntos destacados fueron la adaptación de la planta judicial, la cesión de naves de ADIF en desuso, como la de la estación pequeña, y la supresión del servicio de la Seguridad Social en Cervera de Pisuerga.

Armisén instó al nuevo subdelegado, Eduardo Santiago, que hoy tomó posesión de su cargo, a asumir estos retos «con ilusión» y a trabajar para que los compromisos del Gobierno de España se traduzcan en soluciones reales para Palencia, recordando que estas demandas ya fueron planteadas sin éxito al anterior subdelegado.