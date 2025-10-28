El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El alcalde, en el centro, en el Pleno celebrado en marzo sobre el reconocimiento a García Hevia. Almudena Álvarez

La ARMH presenta una demanda de conciliación al alcalde de Hontoria por el represaliado por los nazis

La asociación advierte de que si no prospera, se querellará contra el regidor por un posible delito de prevaricación por no colocar un adoquín por la memoria de Antonio García Hevia en un lugar visible

Ricardo Sánchez Rico

Ricardo Sánchez Rico

Palencia

Martes, 28 de octubre 2025, 07:31

Comenta

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha presentado una demanda de conciliación frente al alcalde de Hontoria de Cerrato, Juan Antonio ... Abarquero, del PP, para que se avenga a colocar el adoquín en memoria de Antonio García Hevia en un lugar «visible, transitado y lógico» del pueblo y no en el cementerio o sus entornos, a más de un kilómetro del núcleo urbano. La asociación insiste en que si la demanda de conciliación con el alcalde de Hontoria no prospera, presentará una querella por un posible delito de prevaricación.

