28 arcos de luz en la Calle Mayor y una gran portada en el Salón

Serán de nuevo más de 38.000 puntos de luz. Microbombillas de tecnología led, con la posibilidad de ofrecer una amplia gama de colores.

El ... número es muy parecido al del año anterior, aunque serán alguno más los elementos decorativos que lucirán durante las próximas fiestas. Concretamente, se colocarán dos arcos más en la Calle Mayor, con lo que pasarán de los 26 que se instalaron en el año 2024 a los 28 que se tenderán a lo largo de los próximos días.

De nuevo será la empresa murciana Luzormur Iluminación la que decore las calles palentinas, dado que el Ayuntamiento de Palencia firmó con esta mercantil un contrato para tres años, que no solo afectaría a las fiestas patronales, sino también a la Navidad. De esta forma, Luzormur, todavía tiene que iluminar las celebraciones palentinas de este año y de 2026.

Además de los 28 arcos de luz que se colocarán en la Calle Mayor, está prevista la colocación de otros cinco arcos de felicitación de fiestas en diferentes entradas de la ciudad y en el principio de la Calle Mayor.

Además, se colocará otro gran arco, a modo de portada en el recinto ferial.

El elemento más destacado será un gran pórtico luminoso en el final de la Calle Mayor, en la confluencia con el Salón y la plaza de Pío XII.

En esta ocasión, como mejora se introduce un nuevo escudo de la ciudad de Palencia, que estará iluminado y que tendrá unas dimensiones de tres metros de alto, por 2,5 de ancho.

«Ya hemos empezado a colocar los arcos de felicitación de las fiestas y hemos lanzado los alambres de soporte y el cableado, pero los arcos de la Calle Mayor los colocaremos en los próximos días», explicaba Martín Gustavo López, responsable de la empresa Luzormur.

Para este jueves, está previsto que comiencen los trabajos de instalación de la gran portada del final de la Calle Mayor, en la que colocará también el escudo de Palencia. «Va a ser una portada espectacular, que a llamar la atención», aseveró Martín Gustavo López.

Todos los elementos decorativos están fabricados en neón metacrilato coloreado. Los arcos que se colocarán este año en la Calle Mayor son de nueva creación, por lo que se estrenarán en estas fiestas de San Antolín. El diseño está inspirando en la forma que presentan las trompas de los elefantes y se desplegarán a lo largo de toda la Calle Mayor.