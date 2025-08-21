El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Consulta la portada de El Norte de Castilla
Cartel de felicitación de fiestas al principio de la Calle Mayor. Manuel Brágimo
Palencia

28 arcos de luz en la Calle Mayor y una gran portada en el Salón

La iluminación ornamental de San Antolín contará con cinco felicitaciones en las entradas de la ciudad y otro arco en el Ferial

José María Díaz

José María Díaz

Palencia

Jueves, 21 de agosto 2025, 07:17

Serán de nuevo más de 38.000 puntos de luz. Microbombillas de tecnología led, con la posibilidad de ofrecer una amplia gama de colores.

El ... número es muy parecido al del año anterior, aunque serán alguno más los elementos decorativos que lucirán durante las próximas fiestas. Concretamente, se colocarán dos arcos más en la Calle Mayor, con lo que pasarán de los 26 que se instalaron en el año 2024 a los 28 que se tenderán a lo largo de los próximos días.

