Alumnos del colegio San Pedro visitan a los mayores de la residencia La Milagrosa

Los alumnos de 5º y 6º de Primaria del Colegio San Pedro, de Baltanás, acudieron a la Residencia de Ancianos 'La Milagrosa' para llevar a ... cabo una actividad intergeneracional que resultó muy enriquecedora para todos. «Los niños aprenden de la experiencia, porque cuando nuestros mayores hablan, nosotros nos quedamos con la boca abierta escuchándolos y no podemos por menos que emocionarnos. Lo que nos cuentan es de verdad. Ellos no quieren aparentar que saben, lo que dicen es porque lo han vivido y es así», comentó María Alba Salvador, profesora de 5º y 6º de Primaria en el Colegio San Pedro, de Baltanás, que se mostró muy ilusionada por el resultado de la actividad intergeneracional que nace con vocación de continuidad.

De este modo, los alumnos escucharon con atención todas las historias que les contaron los abuelos de la residencia de este municipio de Palencia. Frases como 'éramos diez delante de una cazuela de patatas cocidas y cuatro cachos de carne, todos teníamos que comer y lo repartíamos, a veces si andabas despistado te quedabas sin ello. Con la comida no se juega'; 'saber leer y escribir, es lo más grande, es más grande que el dinero'; 'me encantaría volver a nacer para regresar a la escuela y aprender más, antes no le dábamos tanta importancia'; 'gracias niños porque nos enseñáis muchas cosas a nosotros, que no siempre nos portamos bien', fueron escuchadas con atención por los más pequeños.

Los alumnos de 5º y 6º del colegio de Educación Infantil y Primaria 'San Pedro', de Baltanás, vivieron una experiencia inolvidable. Visitaron a los mayores de la Residencia de Baltanás y compartieron con ellos momentos preciosos. Jugaron a montar refranes, a memorizar comida de antes y comida actual y además se regalaron unas palabras bonitas en forma de tarjetas con muchos corazones.

Los niños mostraron todo su cariño y comprensión a los mayores si no les escuchaban bien o si no sabían jugar a algún juego. Y al mismo tiempo no dejaron de aprender sobre todo lo que ellos les contaban, como fue la vida en tiempos de la Guerra Civil Española, como se cocinaba antes y donde se compraba, como se relacionaban sin teléfonos móviles y otras muchas historias que despertaron el interés de los más pequeños. «Sin embargo, lo más importante que aprendieron fue a admirar la vejez y a entender que es una etapa de la vida que hay que cuidar y respetar. Volveremos siempre que podamos, porque ha sido una de las experiencias más enriquecedoras que hemos vivido. Gracias a nuestros mayores, por ser nuestro ejemplo», destacó la profesora María Alba, que estuvo acompañada en la actividad del profesor de Religión, Javier Sanzo Ibáñez.

De este modo, los alumnos del Colegio San Pedro de Baltanás, aprovechan los recursos del pueblo para compartir actividades y dar visibilidad a su labor, por lo que es habitual verlos por las calles en diversos momentos del año, como Navidad, el Día de la Paz o Carnavales.