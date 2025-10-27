Los afectados por TDA-H reclaman más atención sanitaria y apoyo social

El Norte Palencia Lunes, 27 de octubre 2025, 07:10 Comenta Compartir

Cuando el sol se recoja este lunes, un resplandor naranja bañará los edificios más emblemáticos de Palencia y localidades como Carrión de los Condes, Saldaña, Guardo, Aguilar de Campoo y Villamuriel de Cerrato. No es solo un espectáculo visual: es un grito colectivo, un recordatorio de que el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) existe, persiste y merece atención.

Este Día Nacional del TDAH, bajo el lema 'Un trastorno crónico sin atención sanitaria', la Asociación TDA-H Palencia, liderada por José Antonio Hoyos, alzará la voz por el 6,8% de niños y adolescentes afectados en España -unas 366.000 personas- y por los adultos que, en su mayoría, enfrentan el olvido del sistema sanitario público . «Como somos un colectivo bastante olvidado, siempre que se acuerdan de nosotros nos hace especial ilusión», confiesa Hoyos, con una mezcla de entusiasmo y resignación.

El otoño es un torbellino para esta asociación: el Día del TDAH coincide con la preparación de su XV Jornada Anual, programada para el 15 de noviembre, un evento referente en Castilla y León que reúne a expertos y familias para abordar el impacto del trastorno en la educación, la salud y la sociedad.

La Asociación TDA-H Palencia nació en 2009 de la mano de 15 familias, impulsadas por maestras que, como madres de niños con TDAH, entendieron la urgencia de actuar. Lo que empezó como un curso en el Centro de Formación del Profesorado de Palencia se convirtió en un movimiento que hoy atiende a más de 200 familias en la provincia. Integrada en la Federación Española de Asociaciones de Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad (FEAADAH) y en FACYL-TDAH, la federación autonómica que agrupa a diez asociaciones, la entidad ha sido reconocida con la declaración de Utilidad Pública, un sello de su compromiso. Su lema, 'Caminemos Juntos', resume su misión, tender puentes entre familias, educadores, profesionales y afectados para sensibilizar, informar y apoyar.

Desde su sede principal en el centro social Pan y Guindas y las subsedes en Guardo –respaldada por un convenio municipal y la Clínica Recoletas– y Aguilar de Campoo, la asociación ofrece un abanico de servicios. Desde intervenciones individuales a talleres grupales, psicoeducación o escuelas de familias. Sin embargo, la sede de Aguilar pende de un hilo por la falta de un local municipal. «Por nuestros medios es imposible mantener una sede sin apoyo de los ayuntamientos», explica Hoyos a Ical, quien añade que «la Diputación y el Ayuntamiento de Palencia son aliados fundamentales».

En enero de 2025, FACYL-TDAH denunció que el TDAH fue ignorado en la nueva Estrategia de Salud Mental. «Somos diez asociaciones con experiencia real, y no nos consultaron», lamenta Hoyos. El TDAH es un trastorno neurobiológico crónico que afecta el desarrollo emocional, cognitivo y social, manifestándose en inatención, hiperactividad e impulsividad. En Palencia, los números hablan por sí solos. En 2024, la asociación atendió a 91 familias, con 104 en intervención directa: 78 menores (703 sesiones individuales) y 60 adultos (372 sesiones). Solo en la capital, este año suman 36 nuevas familias, 335 menores (626 intervenciones) y 201 adultos (405 sesiones). De los 78 menores, solo tres tienen prestación vinculada por discapacidad superior al 33%. «El resto de familias paga terapias de su bolsillo, con un coste enorme».

Con un equipo de ocho profesionales –dos psicólogas y dos psicopedagogas en Palencia, más otras en Guardo y Aguilar–, la demanda es abrumadora. «Si fuese un trastorno menor, no tendríamos este nivel de petición», sentencia.

El sistema público, especialmente para adultos, es el gran talón de Aquiles. «En Sacyl, la visita al psicólogo es cada seis meses; eso no es un tratamiento», critica Hoyos. «Los adultos, sobre todo los no diagnosticados en la infancia, están ninguneados. Todo es privado, con el coste que supone». Según Hoyos «el 'código postal' marca la diferencia: más oportunidades en la ciudad que en la Montaña Palentina, donde la asociación pelea por llevar servicios vía Skype o sedes locales.

Ampliar Las participantes en la actividades de pilates posan con la boca tapada para denunciar que Sanidad no atiende en condiciones a las personas con TDAH. El Norte Pilates y zumba para dar visibilidad a este trastorno Bajo el lema 'Un trastorno crónico sin atención sanitaria' se pretende acercar a la población el TDAH y denunciar cómo el acceso a la sanidad mental pública para las personas que lo sufren continúa siendo un privilegio desigual. Este lunes se celebra el Día Nacional del TDAH con el doble objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre el trastorno y reivindicar la defensa de los derechos de las personas con TDAH. La asociación palentina organizó este pasado sábado una Jornada Saludable Solidaria con el apoyo del Centro fitness Almactiva con una sesión de barre, pilates con barra de ballet, para 16 personas. Además hubo una charla sobre nutrición a cargo de Jesús Montero y la jornada se completó con zumba solidario, que tuvo que cambiar su ubicación inicial, en la plaza de la Catedral, por la lluvia y finalmente se llevó a cabo en el salón de actos del colegio Filipenses.

El núcleo de su trabajo son las intervenciones individualizadas, «trajes a medida» para cada afectado, con psicología, psicopedagogía y reeducación para gestionar impulsos y el «caos mental». Complementan con psicoeducación, escuelas de familias y adultos, talleres para adolescentes y grupos de apoyo. En 2024, sumaron 250 intervenciones familiares y 703 con menores. También reciben 6.000 euros anuales de la Consejería de Familia para talleres de conciliación en Navidad, Semana Santa y verano, pero «lo esencial es la intervención, y ahí no tenemos apoyo», subraya Hoyos.

Las reivindicaciones de la Asociación TDA-H Palencia son claras. «Queremos que nos traten como al resto del tercer sector. Autismo o Down reciben apoyo, nosotros también lo merecemos». Entre sus prioridades están un servicio de evaluación psicopedagógica para pre-diagnósticos y la ampliación de sedes –la central ya es pequeña–. A nivel nacional, exigen reuniones con la ministra de Sanidad, aún pendientes. «Nos sentimos ninguneados, pero peleamos», afirma Hoyos. «Queremos evitar depresiones, adicciones o suicidios. El TDAH tiene virtudes: creatividad, valentía, energía. Pero hay que aprender a gestionarlo».

