Aguilar de Campoo incorpora a su cartera sanitaria una unidad del dolor

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia ha incorporado a su cartera de servicios de Atención Primaria una unidad satélite de la Unidad de Afrontamiento Activo del Dolor (UAAD) en Aguilar de Campoo, lo que facilita así el acceso a los usuarios de esta zona básica de salud que da cobertura a la población del norte de la provincia.

Esta nueva unidad se ubica en unas modernas y confortables instalaciones en el nuevo centro de salud, que evita así que los pacientes tengan que desplazarse a la capital para recibir el tratamiento.

La Unidad de Afrontamiento Activo del Dolor cuenta en el Área de Salud de Palencia con una plantilla formada por personal sanitario cualificado con cuatro fisioterapeutas (uno de ellos presta atención a los pacientes desde la unidad satélite de Aguilar de Campoo), una enfermera, y recientemente se han incorporado un médico de Atención Primaria y un psicólogo. Un servicio innovador y centrado en el enfoque biopsicosocial, diseñado para que el dolor deje de ser el protagonista en la vida de los pacientes.

Para garantizar la accesibilidad, se realiza una extensión progresiva de la Unidad de Afrontamiento Activo del Dolor por todas las zonas básicas de salud. El objetivo es que en los próximos meses este programa se ofrezca a los usuarios de todas las zonas básicas de salud del Área de Palencia.

La Unidad de Afrontamiento Activo del Dolor fue impulsada por los fisioterapeutas e investigadores Federico Montero y Miguel Ángel Galán, desarrollándose inicialmente como un proyecto de investigación entre la Universidad de Valladolid y Sacyl.

Uno de sus principios fundamentales es que se trata a las personas, no a sus etiquetas diagnósticas, de manera que el enfoque se centra en el paciente como sujeto activo de su cuidado para aliviar el dolor.

Esta unidad promueve una intervención integral y biopsicosocial, con equipos transdisciplinares de fisioterapeutas, médicos, enfermeras y profesionales de salud mental. Se realizan tratamientos individuales y grupales que engloban herramientas recomendadas por las guías de práctica clínica más actuales, como educación en neurociencia del dolor, ejercicio terapéutico, psicoterapia, mindfulness o neuromodulación cerebral.