Una jornada para reivindicar una salud mental «sostenible, comunitaria e inclusiva» Las asociaciones y entidades del sector reivindican la necesidad de avanzar hacia una atención basada en la persona, los derechos humanos y la participación activa

El Norte Palencia Viernes, 10 de octubre 2025, 19:53 Comenta Compartir

Más de 700 personas han participado este viernes en la jornada central del Día Mundial de la Salud Mental 2025 organizada por la Federación Salud Mental Castilla y León, que este año se ha celebrado en la localidad burgalesa de Aranda de Duero, en el que también ha participado una delegación de la asociación de Palencia.

Bajo el lema 'Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental', el acto ha reunido a representantes de las 11 asociaciones y 24 delegaciones rurales que conforman la red asociativa de Salud Mental en Castilla y León, junto a personas usuarias, familiares, profesionales, voluntarios, representantes institucionales y ciudadanía comprometida con la causa.

La presidenta de la Federación, Elena Briongos Rica, ha puesto en valor el enfoque de este año, centrado en reconocer la salud mental como un bien común y una responsabilidad colectiva. En su intervención, ha subrayado que «la salud mental no puede entenderse sin atender a los determinantes sociales que la condicionan: empleo, vivienda, vínculos, educación, discriminación o pobreza. Cuando hablamos de salud mental, hablamos también de justicia social».

Por su parte, Fundación Hospitalarias celebró el jueves una marcha en el marco del Día de la Salud Mental. La iniciativa reunió a cientos de participantes (usuarios, familiares, profesionales, representantes institucionales y vecinos) que recorrieron cerca de tres kilómetros hasta el estadio de la Balastera. El acto finalizó con la lectura de un manifiesto en el que se reivindicó el derecho universal a la atención en salud mental, el fin del estigma y una mayor inversión en recursos y profesionales. «La salud mental es un derecho humano esencial y nadie debería quedarse atrás», se subrayó en el texto leído por representantes del centro.

Desde Fundación Hospitalarias se insistió en la necesidad de promover la empatía, la inclusión y la esperanza, recordando que «no hay salud sin salud mental». También se apeló a las instituciones y a la sociedad a trabajar juntas para garantizar una atención digna y continuada para todas las personas.