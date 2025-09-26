ADRI Cerrato Palentino ha creado más de 370 empleos en 25 años La directora general, la presidenta de la Diputación y la presidenta de ADRI destacan el impacto de este grupo de acción local, que celebra las bodas de plata, en la comarca

El Grupo de Acción Local (GAL) ADRI Cerrato Palentino celebró este viernes su vigésimoquinto aniversario, un hito que pone en valor su contribución al desarrollo económico, social y cultural de la comarca del Cerrato. En un acto conmemorativo, la directora general de Industria y la Cadena Agroalimentaria, Cristina Frías; la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén; y la presidenta de ADRI Cerrato Palentino y alcaldesa de Baltanás, María José Ortega; destacaron los logros alcanzados y el compromiso con el futuro de la región.

Frías felicitó al grupo por sus 25 años de trayectoria, subrayando su papel clave en el desarrollo rural. «Demuestran el hacer que tienen los grupos de acción local en el territorio. Fijan población, generan empleo, ayudan a los emprendedores», afirmó. Destacó que los proyectos productivos y no productivos impulsados por ADRI aportan servicios y calidad de vida a los ciudadanos. Además, resaltó el apoyo institucional de la Junta de Castilla y León y la Diputación de Palencia, y recordó que, en el nuevo periodo pre-PAC, los GAL contarán con 98 millones de euros para seguir atrayendo emprendedores y jóvenes, combatiendo así la despoblación rural.

Por su parte, la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén expresó sus felicitaciones por el cuarto de siglo de trabajo de ADRI, destacando su impacto en la creación de empleo y el fomento de nuevas iniciativas. «Ninguna idea, ningún proyecto, ningún recurso que pueda suponer futuro, desarrollo o empleo para el Cerrato se queda sin apoyo, sin asesoramiento o formación», aseguró. La Diputación colabora con ADRI con más de 60.000 euros para financiar servicios técnicos y proyectos como la señalización patrimonial del Cerrato, que potencia el turismo gracias a su riqueza paisajística y cultural. Armisén también resaltó el Plan de Sostenibilidad Turística vinculado a la DO Arlanza y el enoturismo, así como la promoción de productos de calidad de la marca Alimentos de Palencia.

Finalmente, la presidenta de ADRI y alcaldesa de Baltanás, María José Ortega, celebró con entusiasmo el aniversario, agradeciendo a todas las personas e instituciones que han hecho posible el éxito de ADRI. «Ha sido un tiempo intenso, la comarca ha evolucionado hacia un dinamismo social y empresarial importantísimo», afirmó. Destacó que el último programa ha generado más de 370 empleos, la mitad de ellos ocupados por mujeres, y subrayó el trabajo en red de ADRI, que incluye formación, cooperación con otros grupos, creación de identidad territorial y apoyo a emprendedores desde la viabilidad hasta la consolidación de sus proyectos. «Hoy es un día de fiesta, de agradecer a la Junta de Castilla y León y a la Diputación por su financiación, y de seguir apoyando a las empresas para atraer personas y reforzar servicios en la comarca», concluyó.

El acto puso de manifiesto el compromiso conjunto de ADRI, la Junta y la Diputación para seguir impulsando el desarrollo sostenible del Cerrato, promoviendo el empleo, el turismo y la calidad de vida en el medio rural