Adjudicadas las obras de mejora de los juegos infantiles del Salón y la plaza de la Constitución

El Norte Palencia Viernes, 28 de noviembre 2025, 11:02 Comenta Compartir

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Palencia ha dado cuenta de la adjudicación del contrato mixto de obras y suministro para la reforma del parque Infantil del Salón de Isabel II a Constu-Archena, con un presupuesto de 178.112 euros y un plazo de ejecución de tres meses. Asimismo, se ha informado de la adjudicación de la reforma del parque infantil y la instalación de una pista multideporte en la plaza de la Constitución a Neopark CLM por 138.448 euros. También en este mismo punto de la ciudad se ha aprobado la contratación de la remodelación de la zona de aparatos biosaludable con la empresa Constu Archena, por 35.090 euros. Ambos contratos con un plazo de ejecución de tres meses.

También se ha dado cuenta de la adjudicación del contrato para la renovación de la pérgola de la Plaza de los Juzgados y la instalación de un refugio climático a la mercantil Imagina en Verde Diseño Urbano, por una cuantía de 224.669,88 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Todas estas actuaciones están cofinanciadas por la Junta de Castilla y León en el ámbito del Fondo de Cooperación Económica Local General para el año 2025.

En otro orden de cosas, durante la sesión se ha aprobado la contratación de los servicios postal y telegráfico de este Ayuntamiento a través de un contrato basado en el Acuerdo Marco para la homologación de los servicios postales utilizados por la Administración de la Comunidad de Castilla y León y entidades adheridas, por un importe de 256.714 euros y una duración de seis meses.

En el área de Impulso Económico, Empleo y Comercio, se ha dado paso a los convenios con la Asociación de Imagen Personal de Palencia (ARPEBE) por importe de 2.000 euros, para la realización de acciones formativas dirigidas a profesionales del sector de la peluquería y estética, así como con la Asociación Palentina de Empresarios de Tecnologías de la Información y Comunicación (APETIC) por 3.000 euros, para la pasada Jornada Ciberday.

Mientras, en el área de Bienestar Social se ha dado luz verde al convenio-subvención con la Asociación Española contra el Cáncer en materia de apoyo y prestaciones para facilitar el acceso a tratamientos contra el cáncer fuera de la ciudad por una cuantía de 5.000 euros.