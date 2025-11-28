El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Reunión de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Palencia. El Norte
Palencia

Adjudicadas las obras de mejora de los juegos infantiles del Salón y la plaza de la Constitución

El Ayuntamiento contrata la reforma de la plaza de los Juzgados para renovar la pérgola y construir un refugio climático

El Norte

El Norte

Palencia

Viernes, 28 de noviembre 2025, 11:02

Comenta

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Palencia ha dado cuenta de la adjudicación del contrato mixto de obras y suministro para la reforma del parque Infantil del Salón de Isabel II a Constu-Archena, con un presupuesto de 178.112 euros y un plazo de ejecución de tres meses. Asimismo, se ha informado de la adjudicación de la reforma del parque infantil y la instalación de una pista multideporte en la plaza de la Constitución a Neopark CLM por 138.448 euros. También en este mismo punto de la ciudad se ha aprobado la contratación de la remodelación de la zona de aparatos biosaludable con la empresa Constu Archena, por 35.090 euros. Ambos contratos con un plazo de ejecución de tres meses.

También se ha dado cuenta de la adjudicación del contrato para la renovación de la pérgola de la Plaza de los Juzgados y la instalación de un refugio climático a la mercantil Imagina en Verde Diseño Urbano, por una cuantía de 224.669,88 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Todas estas actuaciones están cofinanciadas por la Junta de Castilla y León en el ámbito del Fondo de Cooperación Económica Local General para el año 2025.

En otro orden de cosas, durante la sesión se ha aprobado la contratación de los servicios postal y telegráfico de este Ayuntamiento a través de un contrato basado en el Acuerdo Marco para la homologación de los servicios postales utilizados por la Administración de la Comunidad de Castilla y León y entidades adheridas, por un importe de 256.714 euros y una duración de seis meses.

En el área de Impulso Económico, Empleo y Comercio, se ha dado paso a los convenios con la Asociación de Imagen Personal de Palencia (ARPEBE) por importe de 2.000 euros, para la realización de acciones formativas dirigidas a profesionales del sector de la peluquería y estética, así como con la Asociación Palentina de Empresarios de Tecnologías de la Información y Comunicación (APETIC) por 3.000 euros, para la pasada Jornada Ciberday.

Mientras, en el área de Bienestar Social se ha dado luz verde al convenio-subvención con la Asociación Española contra el Cáncer en materia de apoyo y prestaciones para facilitar el acceso a tratamientos contra el cáncer fuera de la ciudad por una cuantía de 5.000 euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Luces de Navidad en Valladolid: horarios, espectáculos y calles iluminadas
  2. 2

    Los funcionarios recibirán en diciembre una paga de casi 1.000 euros de media por la subida
  3. 3 La Junta pagará 7.000 euros a un cazador después de que un lobo matara a su perro
  4. 4

    Dos familias enfrentadas en el rellano de su casa terminan en los juzgados de Valladolid
  5. 5

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  6. 6 Muere un hombre de 89 años tras ser atropellado en la CL-615 en Saldaña
  7. 7

    Una gran ola de luz recorre Valladolid con el encendido navideño en 81 calles y 24 plazas
  8. 8 La Guardia Civil detiene a la exabadesa de Belorado tras un registro en el convento
  9. 9

    Cronología: el soterramiento en Valladolid vuelve al mismo punto de hace 36 años
  10. 10

    Almada no quiere ser un lastre: «No me aferro al contrato; me pagan lo que trabajé y tienen las manos liberadas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Adjudicadas las obras de mejora de los juegos infantiles del Salón y la plaza de la Constitución

Adjudicadas las obras de mejora de los juegos infantiles del Salón y la plaza de la Constitución