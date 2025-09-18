El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Ladera de la línea convencional Palencia-Santander, en el término de Pomar de Valdivia, en la que se actuará. Adif

Adif destina 1,9 millones a consolidar una ladera en la línea convencional Palencia-Santander

Los trabajos permitirán eliminar la limitación temporal de velocidad existente en el punto, situado en el término de Pomar de Valdivia

Palencia

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:46

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha adjudicado por 1,9 millones de euros un contrato para el tratamiento y la protección de una ladera situada junto a la línea convencional Palencia-Santander. En concreto, la obra consistirá en la consolidación del talud derecho ubicado entre los puntos kilométricos 390/050 y 390/320 de la citada línea, en una longitud de 270 metros.

Estos trabajos, según explican fuentes de Adif, permitirán «mejorar las condiciones de explotación de la infraestructura», eliminando la limitación temporal de velocidad existente en el punto, situado en el término municipal de Pomar de Valdivia.

Así, se llevarán a cabo tareas de contención, adecuación, saneamiento y limpieza de la ladera, así como labores de mantenimiento de la red de drenaje existente.

