El enfrentamiento entre la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Palencia, Sonia Lalanda, con la dirección de su propio partido se ha convertido en estos momentos en uno de los principales temas de debate político en la provincia de Palencia. Las críticas de la ... edil hacia decisiones adoptadas por Santiago Abascal y su círculo más próximo con respecto a su estrategia europea, la ruptura con el PP o la expulsión de militantes han sido continuas en los últimos meses. Ha dirigido incluso críticas feroces a algunos cargos de responsabilidad en el partido con sus nombres y apellidos, especialmente hacia el nuevo portavoz autonómico, el también palentino David Hierro.

Por ello, Sonia Lalanda se enfrenta a dos expedientes disciplinarios que pueden conducir a la expulsión del partido. El primero, según ha explicado el presidente de Vox en Palencia, Matías Recio, se le abrió tras sus críticas a la decisión de abandonar los gobiernos autonómicos. «A raíz de la salida de Vox de los Gobiernos comenzó a publicar en las redes sociales numerosos comentarios de rechazo y oposición a la estrategia del partido que la situaban en clara rebeldía. Incluso había críticas directas y vejaciones hacia algunos compañeros. Por ello, se le abrió un expediente que se ha cerrado con una suspensión de militancia por seis meses, aunque ella ha presentado un recurso de alzada ante el comité de garantías y por eso todavía no es firme», explicaba Matías Recio durante la mañana de este jueves, unas pocas horas antes de que se diese a conocer de forma oficial que estas alegaciones no se habían tenido en cuenta y que la ejecutiva nacional de Vox había acordado por unanimidad confirmar la sanción de la suspensión de militancia por ese periodo de seis meses.

El presidente provincial de la formación derechista añadía también que ese posicionamiento de «ruptura con las estrategias y el ideario de Vox» se ha acentuado en las últimas semanas, «cargando incluso contra el propio Santiago Abascal, al que acusa de alejarse de los principios fundacionales de Vox, lo que es un auténtico chiste». Por ello, Matías Recio reconoce que se ha abierto un segundo expediente disciplinario contra la edil palentina, para el que todavía no se conoce la resolución. «Yo no estoy en el comité de garantías, no puedo decir cuál será la resolución que se emita».

Sin embargo, el presidente de Vox sí indica que si se produce, como en el primer caso una suspensión de militancia, Sonia Lalanda automáticamente dejaría de representar a Vox en cualquier órgano. «No podría seguir formando parte del grupo municipal de Vox y supongo que quedaría como concejal no adscrito. De todas formas, ella estará en su derecho de recurrir la sanción como crea conveniente», señala Recio.

Matías Recio quiere dejar claro también que la situación por la que atraviesa Sonia Lalanda no supone un problema importante para Vox en Palencia, «ya que solo es una más de los cientos de concejales que tiene el partido». También indica que el aumento en el nivel de encono de la portavoz municipal frente a la dirección del partido se debe al «dulce momento» por el que atraviesa Vox. «Hay un claro crecimiento de la intención de voto y esto está poniendo nervioso a mucha gente, por lo que está aumentando mucho la crispación. Si Sonia Lalanda quiere hacer el juego a algún otro partido es su problema. En Vox Palencia nuestra única preocupación son los problemas de los palentinos y en lo que vamos a centrarnos. Si ella quiere estar más pendiente de sí misma y de las luchas entre partidos, es su problema», señaló Matías Recio.