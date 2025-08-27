El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los primeros clientes, en la apertura de Mala Fama este miércoles. Manuel Brágimo
Palencia

Abre Mala Fama, un concepto más «canalla» para el antiguo Jimmy Jazz

Jorge Calle y Eduardo Yuguero, que regentan La Brasería, reinauguran el popular discobar de la zona del Seminario

Ricardo Sánchez Rico

Ricardo Sánchez Rico

Palencia

Miércoles, 27 de agosto 2025, 22:16

De Jimmy Jazz a Mala Fama. Cambia el nombre y también el concepto, pero lo importante es que este discobar ubicado en la Plaza del ... Seminario vuelve a abrir sus puertas después de que su anterior gerente, David García 'Pesca', pusiera fin el pasado 21 de junio a casi 30 años de actividad en el que ha sido local de ocio nocturno abanderado de la música alternativa en la capital palentina. Y lo hace bajo la dirección de Jorge Calle y Eduardo Yuguero, los dos jóvenes que en febrero de este año se embarcaron en una aventura empresarial en el sector de la restauración con la reapertura de La Brasería, el establecimiento que Pablo Rodríguez y Cristina Bernal abrieron en mayo del año 2000 en el número 17 de la calle Cardenal Almaraz y que mantuvieron abierto hasta el verano de 2022, cuando se jubilaron.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La autopsia confirma que el joven marroquí hallado en la carretera de San Román murió atropellado
  2. 2

    Llega a la Feria de Valladolid un novedoso carrusel que solo ha estado dos veces en España
  3. 3

    Destrozan y roban material valorado en 12.000 euros de una peluquería de Delicias
  4. 4

    La tarjeta Buscyl llegará a 130.000 usuarios este lunes a través de un código QR
  5. 5

    El camionero implicado en el accidente con dos militares heridos es de Valladolid
  6. 6

    Roban cientos de miles de euros en joyas de una casa de Segovia
  7. 7

    El único detenido por el tiroteo mortal de Ávila pidió el alta voluntaria en el Río Hortega
  8. 8 ¿Recuerdas qué había antes en estos establecimientos de la Plaza Mayor de Valladolid?
  9. 9 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  10. 10 Un aparatoso incendio calcina la galería de una vivienda de La Farola

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Abre Mala Fama, un concepto más «canalla» para el antiguo Jimmy Jazz

Abre Mala Fama, un concepto más «canalla» para el antiguo Jimmy Jazz