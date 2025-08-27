Abre Mala Fama, un concepto más «canalla» para el antiguo Jimmy Jazz

De Jimmy Jazz a Mala Fama. Cambia el nombre y también el concepto, pero lo importante es que este discobar ubicado en la Plaza del ... Seminario vuelve a abrir sus puertas después de que su anterior gerente, David García 'Pesca', pusiera fin el pasado 21 de junio a casi 30 años de actividad en el que ha sido local de ocio nocturno abanderado de la música alternativa en la capital palentina. Y lo hace bajo la dirección de Jorge Calle y Eduardo Yuguero, los dos jóvenes que en febrero de este año se embarcaron en una aventura empresarial en el sector de la restauración con la reapertura de La Brasería, el establecimiento que Pablo Rodríguez y Cristina Bernal abrieron en mayo del año 2000 en el número 17 de la calle Cardenal Almaraz y que mantuvieron abierto hasta el verano de 2022, cuando se jubilaron.

«La idea que tenemos es que el Mala Fama sea como somos nosotros verdaderamente, porque aquí, en La Brasería, estamos un poco condicionados porque nuestros clientes son un poco más convencionales. Nosotros somos de rollo un poco más canalla, y esa es la idea que queremos dar. No buscamos tanto público menor y gente joven como en otros bares, sino un público de 30 años para arriba, que al fin y al cabo es que deja dinero, no da problemas y se lo pasa bien, pero quien venga será bienvenido. Por las tardes queremos dar también servicio a la gente del barrio, a nuestros clientes que son fieles a La Brasería, para que puedan hacer la ruta», señalan Jorge Calle y Eduardo Yuguero, que insisten en que el concepto del Mala Fama no tiene nada que ver con el antiguo Jimmy Jazz.

«Hemos dado un pequeño lavado de cara al local para la apertura, para dar servicio en San Antolín, pero después de fiestas cerraremos quince días porque lo vamos a preparar para todas las tardes. Abriremos a las 17:00 horas, como El Gato Negro, para seguir un poco esa línea, y daremos cócteles, batidos preparados, cafés... Va a ser un poco más de copeo, de referente de bebidas, es lo que buscamos para que también nos sirva de apoyo, para que nuestros clientes de La Brasería cuando salgan de comer tengan un lugar más para tomarse una copa tranquilamente y los niños un batidito rico. A ver si conseguimos llegar a un acuerdo para tener la terraza y darle un poco más de juego. Luego ya, de cara a la noche, pues dar un cambio, tener como dos temáticas, una de tardeo y una de noche, los fines de semana empezar a bajar las luces y que empiece la caña», explican los jóvenes hosteleros.

«A ver si recuperamos un poco la vida en la zona, el ambiente que tenía. Somos vecinos todos y, como ha pasado en la zona de La Tejera, que se ha hecho ahí una ruta, se puede hacer aquí lo mismo«, subrayan Jorge Calle y Eduardo Yuguero.