Varias personas siguen las explicaciones en el puesto de una empresa de la feria.

Varias personas siguen las explicaciones en el puesto de una empresa de la feria.
Palencia

400 jóvenes dan un paso al frente en su búsqueda laboral en la Feria de Empleo

El encuentro de la Cámara de Comercio bate récord de asistencia y conecta a empresas y demandantes con oportunidades reales

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Martes, 21 de octubre 2025, 23:29

El bullicio juvenil ha vuelto a llenar Lecrác, aunque en esta ocasión convertido por un día en el epicentro del empleo y el emprendimiento palentino. ... Más de 400 jóvenes participan en la Feria de Empleo 2025, organizada por la Cámara de Comercio con la colaboración del ECYL y el Ayuntamiento de Palencia, una cita que este año ha batido récord de participación empresarial y de asistentes. Entre currículums, charlas y talleres, el recinto respiró ilusión a la vez que incertidumbre y un propósito compartido, el de abrir camino en un mercado laboral cada vez más exigente.

