400 jóvenes dan un paso al frente en su búsqueda laboral en la Feria de Empleo

El bullicio juvenil ha vuelto a llenar Lecrác, aunque en esta ocasión convertido por un día en el epicentro del empleo y el emprendimiento palentino. ... Más de 400 jóvenes participan en la Feria de Empleo 2025, organizada por la Cámara de Comercio con la colaboración del ECYL y el Ayuntamiento de Palencia, una cita que este año ha batido récord de participación empresarial y de asistentes. Entre currículums, charlas y talleres, el recinto respiró ilusión a la vez que incertidumbre y un propósito compartido, el de abrir camino en un mercado laboral cada vez más exigente.

La feria congregó a cientos de jóvenes no solo palentinos, sino también llegados de toda la geografía nacional. «He estudiado soldadura y estoy buscando trabajo como fontanero. Es la primera vez que vengo a la feria y espero encontrar algo que se amolde a lo que quiero», explicaba Adrián Mena, uno de los jóvenes que se acercó desde Santander con la esperanza de hallar su oportunidad.

Otro de los demandantes, Cristian Ruiz, de Toledo, repasaba las ofertas del sector del automóvil. «Estoy buscando algo en mecánica. He entregado varios currículums, a ver si sale algo». No faltaron tampoco los estudiantes palentinos de Formación Profesional, como Leire de la Hoz y Patricia Merino, que acudieron con su clase del grado de Atención a Personas en Situación de Dependencia. «Estamos viendo cómo funciona la feria, aunque no hemos encontrado todavía mucha oferta que encaje con nuestro perfil», coincidieron.

El ambiente, sin embargo, era de optimismo. Veintiocho empresas y once entidades participaron en la jornada en Palencia, dispuestas a encontrar talento joven y a mostrar cómo ha cambiado el proceso de búsqueda de empleo. Hubo talleres de inteligencia artificial, asesoramiento individualizado y hasta actividades para grabar un currículum en vídeo o mejorar la imagen profesional.

Entre los stands más concurridos estuvo el de Gámez Studio Zamora SL, dedicado al sector del videojuego. Su CEO, Iván Gómez, destacó la importancia de «acercar a los jóvenes al mundo digital y enseñarles qué formación necesitan para desarrollarse profesionalmente en el sector». El taller de su empresa, que incluía un torneo de videojuegos, fue uno de los más visitados de la feria.

El interés empresarial también se notó. Beatriz de la Iglesia, del grupo OSGA, explicaba que «para nosotros es una fecha señalada. Damos a conocer nuestros servicios y encontramos personal. Palencia es un espacio óptimo para que se dé ese encuentro entre quienes buscan empleo y quienes buscan trabajadores». La empresa, dedicada a la integración laboral de personas con discapacidad, repite por tercer año en el evento.

Desde Gullón, Patricia Álvarez, responsable de Recursos Humanos, reconocía que la feria «nos permite seguir buscando perfiles técnicos en SAP y digitalización, además de mano de obra directa, porque seguimos creciendo tanto en la fábrica de Gullón como en la de VIDA». Sin embargo, admitía las dificultades del mercado laboral: «Es complicado encontrar los perfiles adecuados, aquí y en general».

Una sensación compartida por Yovana Mogrovejo, técnico de recursos humanos de Agropal, que señalaba que «cada vez cuesta más encontrar personal. Buscamos administrativos, recursos humanos y gente para el campo, como peones o conductores. En esta feria se contrata, pero nos gustaría contratar todavía más».

En la misma línea se expresaba Harritxu Rivas, de Cerealto, empresa que busca sobre todo perfiles de mantenimiento y colabora con centros de FP para formar a futuros empleados. «Nos interesa conocer qué demandan los jóvenes y adaptar nuestros procesos. Cada año salen de aquí pequeñas incorporaciones que van sumando», apuntaba.

La jornada incluyó también actividades para empresas, con una 'masterclass' sobre comunicación y talento en tiempos de inteligencia artificial, además de un espacio para compartir experiencias locales y descubrir nuevas vías de colaboración.

El presidente de la Cámara de Comercio, Conrado Merino, destacó durante la inauguración que «cada año son más las empresas que quieren venir. Este año hemos batido récord de jóvenes y de participación. Tenemos una oferta muy variada: trabajos administrativos, industriales o de servicios. Necesitamos trabajadores en todas las ramas». Merino insistió en la importancia de dignificar el papel del trabajo y del empresario: «El trinomio de jóvenes, trabajo y empresa va unido. El empleo condiciona nuestra vida y nuestro futuro», ha dicho.

Por su parte, la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, definió el evento como «un escaparate en un lugar emblemático para los jóvenes». Subrayó que además de conectar oferta y demanda, la feria «despierta en muchos jóvenes la iniciativa de generar su propio empleo y apostar por el emprendimiento».

Desde la Junta, el gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, Jesús Blanco, puso el acento en la colaboración entre instituciones. «Es un ejemplo de lo que ocurre a diario en una oficina de empleo: empresarios que buscan personas con las que trabajar y demandantes que quieren mejorar su vida. Este año, además, hemos querido incorporar un enfoque especial para las empresas», explicó.

El subdelegado del Gobierno, Eduardo Santiago, cerró la presentación institucional destacando «la proximidad» de un encuentro «que cada año atrae a más empresas y demuestra que Palencia es capaz de generar sus propias oportunidades laborales».

Durante toda la jornada, los jóvenes pudieron recibir asesoramiento individualizado, actualizar su currículum o enfrentarse a simulaciones de entrevistas con inteligencia artificial. También hubo tiempo para charlas sobre descubrimiento de talento, fotografía profesional o comunicación empresarial.

El Lecrác se transformó así en un espacio de futuro compartido, donde cientos de jóvenes dieron un paso al frente en su búsqueda laboral y las empresas volvieron a confirmar que, pese a las dificultades, el talento sigue siendo el recurso más valioso.