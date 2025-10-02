El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Grandes borrascas se acercan por el Atlántico

«¿Es inevitable que nos convirtamos en una sucursal estadounidense, que nuestros usos políticos y sociales se contaminen de forma inevitable?»

Tomás Val

Tomás Val

Valladolid

Jueves, 2 de octubre 2025, 07:05

La actualidad política es como uno de aquellos viajeros de antaño, emigrantes que abandonaron el terruño y que, pasado un tiempo, un tiempo largo, regresaban ... de visita. Mi tío Licinio volvió de Venezuela un mes o dos. Andrés se fue a Francia y volvía, ya casi viejo, durante las vacaciones de Navidad. E iban a casa de sus familiares y amigos, hoy donde unos –los más cercanos –, mañana donde otros, contando sus vivencias, muchas mentiras, alguna verdad y los que pasaba en sus nuevos países. Poco a poco, anunciando adelantos, tendencias. El futuro es así, el tiempo es como aquellos viejos familiares que traían novedades.

