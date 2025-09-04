El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Centro de acogida a inmigrantes de Pozuelo. Tania Sieira

Algún día se preguntarán qué nos pasó

Nada hay más contagioso que la locura

Tomás Val

Tomás Val

Valladolid

Jueves, 4 de septiembre 2025, 07:39

Baudelaire, en 'Las flores del mal', nos dice que el odio es un borracho en el fondo de la taberna que constantemente renueva su sed ... con la bebida. Y en esas andamos los europeos, los americanos, los españoles, alimentando una sed insaciable que nos dejará el paladar lleno de sal y el alma llena de mierda . Oigo por todos los lados que hay que echar al emigrante, cazarle, expulsarle, eliminarle… No olvidemos, creo que fue Aristóteles, que el odio exige la desaparición física del objeto odiado. Cuando odiamos, queremos la muerte del antagonista. Ojalá pase mucho tiempo hasta que algún loco mate a un chaval de un centro de acogida, a un emigrante, a un pobre.

