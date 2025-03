Petimetre, mamerto y pazguato

Hace unos meses, en una entrevista en el programa Jimmy Kimmel Live, Salma Hayek aseguraba que, para insultar, no hay idioma como el español. La ... actriz, afincada desde hace muchos años en Estados Unidos, afirmaba que los exabruptos yankees suenan menos contundentes y cuentan, además, con un repertorio más limitado. Es así, tenemos un don especial para lo altisonante, por más que ahora nos vayamos más a lo malsonante. Porque sí, esto va de insultos, pero de los de antes, de los que su recuperación debería ser prioridad nacional.

Supongo que ya se imagina cuáles son los más habituales con sus sonoras ges y jotas, y esa oclusiva bilabial sorda que parece que explota según sale de la boca. Y, sin embargo, con la pe también empieza pazguato y no me diga que no suena con estilo. Pazguato, recréese un poco en cada sílaba. Pazguato. Así solo puede hablar un potentado.

Porque todos nos podemos encontrar con un sinvergüenza, un golfo o un tonto, pero solo los elegidos lo harán con un crapuloso, un casquivano o un mamerto. Antes de que se estilasen las redes sociales, y los modernos se creyesen inventores del postureo, en España ya había petimetres, de esos que escandalizaban a los carcundas.

Mastuerzo, cenutrio, papanatas, badulaque, zopenco, tarugo y nuestro clásico pelele siempre serán más sutiles que un simple, y poco trabajado, tonto. Y no vamos a abrir el melón de los regionalismos, que en España somos muy de diferenciarnos con lo mismo, que la verdad es que somos un poco cansalmas. Cada español emplea en su día a día habitual unas mil palabras. No seamos estultos y ampliemos vocabulario. Somos herederos de Góngora y Quevedo, aunque solo sea por ellos. No quiero filimincias, que me escordelo y solo estamos a miércoles.