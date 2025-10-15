El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Bolardos en las aceras J. Sanz
Cola de león

La farola de las lamentaciones

«No sé qué pasa con las obras en esta ciudad que una ve zanjas que se abren y se cierran, y se vuelven a abrir y se vuelven a cerrar...»

Susana Ahijado

Susana Ahijado

Valladolid

Miércoles, 15 de octubre 2025, 07:38

Comenta

Alberto Chicote, en su programa 'Pesadilla en la cocina', hacía siempre la misma recomendación: todo lo que se pone en el plato debe ser comestible. ... Quería evitar decoraciones tan de salón de bodas de los 70. Langostinos sobre una cama de lechuga mustia u objetos que, además de entorpecer el disfrute de la comida, ponen en riesgo la dentadura de un comensal despistado. Los expertos en desarrollo urbanístico podían aplicarse el cuento.

