Estabilizados

Nunca llueve a gusto de todos. Tanto tiempo esperando a que los precios se contuviesen y justo cuando llega, la única estabilización que se ansía ... es la de los incendios. Tampoco es que nos vayamos a ahorrar un dineral a partir de ahora. No, los importes que se han consolidado, tras años de subida, son los de los libros y el material escolar.

Entre unas cosas y otras, si se suma mochila y ropa deportiva, y dependiendo del nivel que curse, cada hijo saldrá por unos quinientos euros de media. La buena noticia para quienes gozan de progenie es que la parte más cara, salvo que la criatura salga caprichosa con la elección de deportivas, ha subido apenas unos céntimos. Eso que se podrá gastar a mayores en las fiestas de Valladolid. Porque, no nos engañemos, en esta ciudad la vuelta al cole no empieza hasta que se cierra la última caseta regional, que la vida son dos días.

Justo los que faltan hasta el viernes. Para entonces, puede que lo relativo a la otra estabilización, la de los incendios, esté más tranquilo. Aunque seguro que el calentón, si me permite la expresión, que llevan soportando durante todo agosto en varias provincias, se trasladará al epicentro político de nuestra Comunidad.

Comparece el presidente de la Junta de Castilla y León en las Cortes para dar explicaciones sobre la gestión de los incendios. Vaticino pocas sorpresas sobre quiénes van a ser los buenos y los malos para cada cual y lo mismo en el reparto de culpas: siempre del que se sienta enfrente o al lado, hasta hace cuatro días. Es su forma de pisar el barro; ese que han hollado con saña y miedo miles de vecinos durante las últimas semanas con el cansancio tiznado de ceniza y un puñado de bomberos forestales agotados como únicos aliados para echarles una mano.