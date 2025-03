Comenta Compartir

En 'El arte de amar', Erich Fromm aseguraba que, así como el de la madre es incondicional, el amor del padre hay que ganárselo porque ... parte del cumplimiento de las expectativas que el progenitor tiene puestas en su hijo. Que el padre no ama per se, sino a partir de dar y recibir. No estoy de acuerdo. Pero es que, para cuando Fromm escribió esto en 1956, mi padre aún no era padre.

Catorce años ha tardado José Bretón en confesar lo que todo el mundo ya sabía: que mató a Ruth y José, de seis y dos años, aquel 8 de octubre de 2011. Quién podía imaginar que aquel poca cosa fuera capaz de asesinar a sangre fría a sus propios hijos cuando, con su voz aflautada, decía que se le habían perdido. Pero ya se sabe lo que pasa con los cobardes, que se envalentonan con los débiles. Noticias relacionadas José Bretón confiesa por primera vez que mató a sus hijos: «Antes de poner los cuerpos en el fuego comprobé que no respiraban» Susana Ahijado Petimetre, mamerto y pazguato Todo se lo ha contado por cartas a Luisgé Martín, quien lo ha plasmado en su libro «El odio». El cazador que debía proteger a sus niños resultó ser el lobo más desalmado y cruel. Y, para colmo, dice que su condición era que no sufrieran. Busca redimirse con la excusa del monstruo que se le metió dentro, como si no supiéramos todos, a estas alturas, que el monstruo siempre fue él. Con nueve años, comencé con el insomnio y papá se quedaba a mi lado hasta que me dormía. Con once, se me atravesaron las raíces cuadradas y papá me las explicó mil veces. Con dieciocho, me saqué el carné de conducir y papá hacía de confiado copiloto. En la veintena, alterné empleo y desempleo y papá me animó a no desfallecer, si el periodismo era mi vocación. Papá recortará este artículo y lo guardará junto a todos los demás. El amor de mi padre es incondicional. La pena es que en el mundo haya niños que no conozcan un amor así. Gracias, papá.

