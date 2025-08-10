El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

José María Ángel, excomisionado del Gobierno para la dana. EFE

Cacerías para todos

En diagonal ·

Ángel parecía de otra época. Una en la que un hombre, político o no, se avergonzaba de sus hechos

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:01

Cospedal defendió a Rita Barberá cuando todos la atacaban. Diana Morant defendió a José María Ángel. Tras la escandalera por un título universitario falso, el ... excomisionado de la dana intentó suicidarse en un polígono. Un vecino vio algo raro en el coche y la policía encontró cartas con diferentes destinatarios. Morant vinculó lo sucedido al «acoso» que había sufrido Ángel en las últimas semanas. Desde luego, este señor parecía de otra época. Una en la que un hombre, político o no, se avergonzaba de sus hechos.

