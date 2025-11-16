El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Primer desembarco de Colón (Guanahani, 12 de octubre de 1492), grabado de Theodor de Bry (1528-1598). Efe

Las disculpas por el pasado, apuesta de futuro

«Tenemos una historia común pero vivida desde dos orillas diferentes»

Reyes Mate

Reyes Mate

Valladolid

Domingo, 16 de noviembre 2025, 08:49

Comenta

Reconocer el dolor y la injusticia sufridos por los pueblos indígenas durante la colonia o conquista española de América, como acaba de hacer el ... Ministro de Asuntos Exteriores de España, ha molestado a medio país. Algo que aparece en cualquier novela, en cualquier película o en cualquier exposición de pintura, incluso la más patriótica, produce escándalo si lo hace un representante político, como si para la clase política el orgullo fuera un deber y la verdad, una humillación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

