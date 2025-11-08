El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Diego Rivera recreó en este mural que se expone en el Palacio Nacional su versión de la conquista de México. R. C.

¿Cuándo acabará México de perdonar a los españoles?

En un momento dulce para los inversores, el enfrentamiento entre los dos países se podría solventar en la próxima Cumbre Iberoamericana

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:20

Comenta

Las 435 obras vinieron de México en tiempo récord, para ocupar cuatro grandes espacios culturales españoles, como el Museo Arqueológico Nacional o el Instituto Cervantes. ... Por orden expresa de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, la exposición 'La mitad del mundo. La mujer en el México indígena' llegaba al país que, según ella, debía pedir perdón por las tropelías cometidas durante la conquista americana. Era un momento tenso, que se extendía desde que López Obrador escribió al Rey, pidiendo que «admita su responsabilidad histórica por esas ofensas y ofrezca las disculpas o resarcimientos políticos que convengan».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una joven muerta y dos heridas en Salamanca tras estrellar un Mercedes en un brutal accidente de tráfico
  2. 2

    Muere tras sufrir un infarto mientras caminaba por el paseo del Hospital Militar de Valladolid
  3. 3

    Otro arco de luces de Navidad, el tercero en 48 horas, cae sobre la calzada y alcanza a un peatón en López Gómez
  4. 4

    Dos negocios de Valladolid reciben las 5 estrellas Michelin del mundo de la peluquería
  5. 5 La boda del padre de Lamine Yamal con una joven de 23 años genera una lluvia de comentarios
  6. 6 Persecución a gran velocidad entre Arroyo de la Encomienda y Valladolid capital
  7. 7 Dos detenidos por atracar a punta de pistola y con amenazas de muerte un comercio de Valladolid
  8. 8 Atropellan a un anciano en silla de ruedas cuando cruzaba por el Paseo de Zorrilla
  9. 9

    Cada vez llegan más personas con dolor crónico sin controlar a las Urgencias de los hospitales
  10. 10 Una jueza envía a prisión a un hombre por violar a su vecina de 91 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla ¿Cuándo acabará México de perdonar a los españoles?

¿Cuándo acabará México de perdonar a los españoles?