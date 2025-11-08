El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Manifestantes con trajes tradicionales de indígenas mexicanos, en Madrid, en 2021. Europa Press

Las otras historias de la conquista que desmontan los relatos nacionales

«Los mexicas o aztecas también fueron un pueblo invasor. Llegaron del norte y construyeron un imperio, donde no todo fue orden, progreso y respeto«, afirman algunos investigadores

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:24

Comenta

Entre las versiones de la historia victimista americana y la heroica española hay otras lecturas que matizan los extremos. «Los mexicas o aztecas también ... fueron un pueblo invasor. Llegaron del norte y construyeron un imperio, donde no todo fue orden, progreso y respeto. Fue tanto cruel como beneficioso en algunas cosas, como luego el imperio español», asegura Rogelio Núñez, investigador del Real Instituto Elcano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una joven muerta y dos heridas en Salamanca tras estrellar un Mercedes en un brutal accidente de tráfico
  2. 2

    Muere tras sufrir un infarto mientras caminaba por el paseo del Hospital Militar de Valladolid
  3. 3

    Otro arco de luces de Navidad, el tercero en 48 horas, cae sobre la calzada y alcanza a un peatón en López Gómez
  4. 4

    Dos negocios de Valladolid reciben las 5 estrellas Michelin del mundo de la peluquería
  5. 5 La boda del padre de Lamine Yamal con una joven de 23 años genera una lluvia de comentarios
  6. 6 Persecución a gran velocidad entre Arroyo de la Encomienda y Valladolid capital
  7. 7 Dos detenidos por atracar a punta de pistola y con amenazas de muerte un comercio de Valladolid
  8. 8 Atropellan a un anciano en silla de ruedas cuando cruzaba por el Paseo de Zorrilla
  9. 9

    Cada vez llegan más personas con dolor crónico sin controlar a las Urgencias de los hospitales
  10. 10 Una jueza envía a prisión a un hombre por violar a su vecina de 91 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Las otras historias de la conquista que desmontan los relatos nacionales

Las otras historias de la conquista que desmontan los relatos nacionales