El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Gallinas en gallineros. EP
La Platería en llamas

Las luces caen, las gallinas enmudecen

«Las aves de corral siempre estuvieron entre nosotros, con el cuello estirado y el comportamiento azaroso, dispuestas al sacrificio y al augurio»

Rafa Vega

Rafa Vega

Valladolid

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 07:19

Comenta

Anda el mundo del vaticinio loco con la cadeneta de noticias que arrastramos sobre el mes de noviembre. Primero, buscando el mejor cauce posible para ... hacer públicas las predicciones devastadoras que se presentan en el mercado volátil de las catástrofes planetarias y que habrán de alumbrarse como fogatas luciferinas más pronto que tarde, en un par de semanas a lo sumo, cuando la gula del Black Friday dé paso a ese episodio delirante de festejo espasmódico, perturbado y desposeído de significado que llamamos navidad y que ha conseguido, con no poco empeño colectivo y notable presión social, inhabilitar por completo el mes de diciembre. Segundo, para justificar de algún modo el fin del mundo que, como ya es habitual, se nos profetizó hace justo un año y que debiera cumplirse, al menos testimonialmente, para continuar con ese milenarismo de pacotilla que hace tiempo se nos enganchó al tejido de los usos y las costumbres.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenido un vigilante de seguridad por agredir a policías cuando esperaba en un centro de salud
  2. 2

    Conduce drogado por Valladolid mientras ve una película en el coche
  3. 3 Un médico se refugia en una consulta para evitar ser agredido por un paciente con una muleta
  4. 4 Listado completo de los 250 municipios de Castilla y León obligados a confinar sus aves por riesgo de gripe aviar
  5. 5 Muere tras ser apuñalado por su hermano en una pelea en Ponferrada
  6. 6

    Los tres edificios dinamitados en Valladolid
  7. 7

    Minuto de silencio en la Diputación de Segovia por el matrimonio fallecido en la autovía de Pinares
  8. 8 Los Javis se separan tras trece años de relación
  9. 9

    Covaresa se despide de la primera librería del barrio
  10. 10

    Cae el falso techo de una habitación en una residencia de Mojados con dos usuarias dentro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Las luces caen, las gallinas enmudecen

Las luces caen, las gallinas enmudecen