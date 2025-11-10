Se desprende el cuarto arco de luces de Navidad en Valladolid en menos de una semana

Aún no se ha inaugurado el alumbrado, ni tan siquiera han terminado los operarios de la empresa Iluminación Ximénez de desplegar los ornamentos por todo ... el callejero de la ciudad, pero Valladolid no gana para disgustos con las luces de Navidad. Un arco de iluminación, situado en la calle San Martín, se ha desprendido a primera hora de la mañana de este lunes y ha caído parcialmente sobre la calzada.

La estructura, de grandes dimensiones, quedó colgada únicamente de uno de los anclajes, si bien no hubo que lamentar daños personales ni materiales, más allá del ornamento desprendido. El incidente se registró a las 6:50 horas, e inmediatamente se desplazó hasta la zona una dotación de los Bomberos de Valladolid para asegurar las inmediaciones y retirar de la vía pública, en la medida de lo posible, el arco para evitar que interdeciera en el tránsito usual de los peatones.

Ante estos hechos, la empresa cordobesa, que desde hace más de un mes está desplegando todas las luces y adornos por casi un centenar de vías públicas de la ciudad, aclara que la estructura metálica se ha caído tras ser golpeada por un camión de la basura. Sus empleados han actuado con rapidez y apenas tres horas después del incidente ya estaba de nuevo colocada.

En la última semana, sus trabajadores han tenido que solventar incidentes similares al ocurrido este lunes. Sin ir más lejos, el pasado viernes, también en pleno centro de Valladolid, en la calle López Gómez, se cayó un arco navideño y alcanzó a un viandante que pasaba por la acera. Los hechos, que tuvieron lugar a las 15:45 horas en el número 15 de la céntrica vía, fueron documentados por la Policía Local para trasladar la incidencia al propio Ayuntamiento y a Ximénez. Por la acera, en sentido hacia la plaza de España, pasaba en ese momento un hombre de 72 años, quien escuchó un «golpe seco» antes de que la «pesada estructura metálica» se desplomara sobre la calle y le alcanzara en una mano.

Revisarlos «uno por uno»

El peatón sufrió un corte leve en una mano y rehusó denunciar los hechos, aunque sí fue identificado y elaborado por parte de los agentes el pertinente informe para dar parte de lo ocurrido, sobre todo, en aras de revisar los soportes de los arcos de dicha calle. Todo ello se produjo apenas 48 horas después de que otros dos arcos navideños se desplomaran sobre la vía pública en la tarde del miércoles día 5, si bien entonces las rachas de viento alcanzaron los 51 kilómetros por hora (este lunes, a la hora del incidente las rachas eran de 10 kilómetros por hora).

Sucedió en el número 32 de la avenida de Segovia, en Delicias, y en la calle 20 de febrero (la que discurre por el lateral del teatro Lope de Vega desde María de Molina). Entonces no hubo que lamentar heridos, aunque la primera estructura sí alcanzó a un autobús.

Tras esta última incidencia, el Grupo Municipal Socialista ha reclamado al Consistorio la «revisión inmediata, uno por uno, de todos los puntos de anclaje de los arcos y adornos de la iluminación navideña ya instalados». «Instamos al equipo de Gobierno a ordenar con urgencia una revisión integral de todos los anclajes y soportes de los arcos y elementos ya colocados, a reforzar o sustituir aquellos que no ofrezcan las debidas garantías y a publicar un informe técnico con resultados y medidas correctoras antes del encendido previsto para la última semana de noviembre», han subrayado fuentes socialistas, al tiempo que han reiterado que «el objetivo es asegurar la integridad de peatones y conductores y evitar la repetición de incidentes que, de haberse producido con mayor intensidad de tráfico o afluencia peatonal, podrían haber tenido consecuencias graves»-