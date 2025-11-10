El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
El arco de luces de Navidad que se ha desprendido en la calle San Martín, ya recolocado este lunes por la mañana. A. Mingueza

Se desprende el cuarto arco de luces de Navidad en Valladolid en menos de una semana

La empresa Ximénez aclara que el incidente, que se ha saldado sin heridos, se ha producido al golpear un camión de la basura la estructura metálica de la calle San Martín

E. E.

E. E.

Valladolid

Lunes, 10 de noviembre 2025, 10:44

Comenta

Aún no se ha inaugurado el alumbrado, ni tan siquiera han terminado los operarios de la empresa Iluminación Ximénez de desplegar los ornamentos por todo ... el callejero de la ciudad, pero Valladolid no gana para disgustos con las luces de Navidad. Un arco de iluminación, situado en la calle San Martín, se ha desprendido a primera hora de la mañana de este lunes y ha caído parcialmente sobre la calzada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer agrede con un botellín de cerveza a dos desconocidos a las puertas de un bar
  2. 2 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  3. 3 Un ciervo se cuela en un aparcamiento del casco antiguo de Zamora
  4. 4

    Los vecinos de un portal del centro de Valladolid temen vivir con un pirómano
  5. 5

    Rematan la reforma de la antigua sede de Hacienda tras subir su coste a 19,8 millones
  6. 6

    Mantería despide a un comercio histórico y mantiene cinco locales a la espera de nuevos negocios
  7. 7

    Los sondeos internos anticipan un voto muy fragmentado en Castilla y León
  8. 8

    Fran Pahino: «Lo mejor del bar Mystic es su ambiente de amistad y camaradería»
  9. 9 Detenido por amenazar e intentar pegar al dueño de un bar de Pajarillos
  10. 10

    Los refugiados que dormían frente a la Comisaría de Segovia dejan la calle tras meses de espera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Se desprende el cuarto arco de luces de Navidad en Valladolid en menos de una semana

Se desprende el cuarto arco de luces de Navidad en Valladolid en menos de una semana