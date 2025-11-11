Las aves de corral de 250 municipios de Castilla y León, confinadas por el aumento de riesgo de gripe aviar

Un total de 250 municipios de la región están obligados, desde ayer, a confinar sus aves de corral por el aumento de riesgo de gripe ... aviar. Castilla y León es la comunidad más afectada por las restricciones aprobadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, después de valorar la propagación de la enfermedad por Europa y la península ibérica. En la comunidad se han confirmado siete focos de gripe aviar en aves de corral, todos ellos en la provincia de Valladolid, que han supuesto el sacrificio de dos millones de gallinas. Cinco de esos focos se concentran en Olmedo, uno en Aguasal y, el último, en Ataquines. De esta manera, en esa zona se sitúan la mitad de los brotes que afectan aves de corral notificados en España desde que irrumpiera la enfermedad.

Desde el 1 de julio hasta el 5 de noviembre de este año, según los datos facilitados por el MAPA, han sido comunicados en Europa un total de 139 focos de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad en aves de corral, todas ellas pertenecen al subtipo H5N1. De este modo, se informa que durante los últimos meses se han detectado brotes, principalmente en la zona centro y norte de Europa, así como en la Península Ibérica. Alemania se sitúa a la cabeza con 59, seguido de Polonia con 17, Italia con 16 y España con 14. Además, en ese periodo se han confirmado 708 brotes en aves silvestres en el territorio europeo 33 en aves cautivas. En España han sido 68 en aves silvestres y 5 en aves cautivas.

«El aumento de los casos notificados tanto en aves silvestres como en aves domésticas en la Unión Europea y en nuestro entorno geográfico durante las últimas semanas, junto con la previsión de la bajada de temperaturas en España en las próximas semanas, así como los seis mapas de riesgo comarcal de presencia del virus basados en el modelo, hacen recomendable aumentar el nivel de riesgo a nivel nacional y aplicar medidas de mitigación de riesgo en aras de tomar un enfoque preventivo en aplicación del principio de precaución», detallan desde el Ministerio. De esta manera, se activa, como ya ha pasado en ocasiones anteriores, cuando se ha alcanzado este nivel, la orden marca restricciones para zonas de especial riesgo y zonas de especial.

La medida principal consiste en la prohibición total de la cría de aves de corral al aire libre. Situación que ha afectado a las granjas avícolas ubicadas en el ámbito geográfico marcado principalmente por su cercanía a humedales frecuentados por aves migratorias. Ana Jesús Herranz, responsable de Granja Juanito en la localidad palentina de Paredes de Nava, es una de las afectadas por estas restricciones. Detalla que, desde ayer, se ha visto obligada a confinar a sus gallinas dentro de la instalación. «Tenemos que prevenir porque estamos en una zona de especial riesgo, en la Laguna de la Nava, y nos tocan las aves migratorias de pleno», detalla. Una situación que, según desvela, ya ha vivido en otras ocasiones, por ejemplo, hace dos años. En cualquier caso, precisa que ahora ha llegado con anterioridad. «La última vez duró desde Navidad hasta el mes de abril, este año nos ha tocado un mes y medio antes», incide la responsable de la granja. Ana Jesús Herranz

considera que es necesario cumplir lo marcado por las autoridades «para prevenir» la llegad de la enfermedad, aunque desvela que las gallinas «lo pasan mal» al verse encerradas y tener mucho menos espacio. «No tiene nada que ver estar en el campo abierto que tener que estar dentro. Hoy ya estaban intentando salir por sus trampillas, pero no es posible», revela. Respecto a la producción, afirma que desconoce si la situación de confinamiento provocará «una bajado o no, ya lo veremos más adelante, porque eso va a durar muchos meses».

Junto a Paredes de Nava, hay otros 249 municipios incluidos en las medidas al estar situados en zona de especial vigilancia, englobando a todas las provincias de la comunidad autónoma. La región cuenta con cuatro humedales: Laguna de la Nava de Fuentes en Palencia, la Resera Natural de las Lagunas de Villafáfila en Zamora, el embalse del Ebro en Burgos y Azud de Riolobos en Salamanca, que marcan el mapa de riesgo.

Además del confinamiento de las aves, el Ministerio prohíbe el uso de pájaros de los órdenes anseriformes y charadriformes como señuelo, la cría conjunta de patos y gansos con otras aves de corral, y la presencia de cualquier tipo de ave cautiva en centros de concentración de animales como certámenes ganaderos. Asimismo, queda restringido el uso de agua procedente de depósitos accesibles a fauna silvestre, a menos que esta sea tratada para inactivar el virus. Los depósitos de agua situados en el exterior requeridos por motivos de bienestar animal para determinadas aves de corral quedarán protegidos suficientemente contra las aves acuáticas silvestres. Para el resto del territorio, se recuerda la necesidad de extremar las medidas de bioseguridad y reforzar la vigilancia pasiva, instando a notificar cualquier sospecha de enfermedad a los servicios veterinarios oficiales.

La influenza aviar es una enfermedad infecciosa, enormemente contagiosa, algo que ha llevado a que se haya producido una gran diseminación a lo largo y ancho de toda la geografía europea y también americana y asiática. La enfermedad, principalmente, afecta a aves acuáticas marinas, lo cual no excluye que llegue también a otras aves silvestres y a aves domésticas porque son los principales hospedadores. De manera puntual, también en algunos mamíferos.