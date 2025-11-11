El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

María Jesús Herranz, de Granja Juanito, en Palencia junto al recinto donde tiene confinadas sus gallinas. José C. Castillo

Las aves de corral de 250 municipios de Castilla y León, confinadas por el aumento de riesgo de gripe aviar

La medida, que ya se ha tomado en otras ocasiones, ha entrado en vigor este lunes

Susana Gutiérrez

Susana Gutiérrez

Aranda de Duero

Martes, 11 de noviembre 2025, 06:46

Un total de 250 municipios de la región están obligados, desde ayer, a confinar sus aves de corral por el aumento de riesgo de gripe ... aviar. Castilla y León es la comunidad más afectada por las restricciones aprobadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, después de valorar la propagación de la enfermedad por Europa y la península ibérica. En la comunidad se han confirmado siete focos de gripe aviar en aves de corral, todos ellos en la provincia de Valladolid, que han supuesto el sacrificio de dos millones de gallinas. Cinco de esos focos se concentran en Olmedo, uno en Aguasal y, el último, en Ataquines. De esta manera, en esa zona se sitúan la mitad de los brotes que afectan aves de corral notificados en España desde que irrumpiera la enfermedad.

