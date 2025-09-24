El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una ardilla en el Campo Grande. Carlos Espeso
La Platería en llamas

Una ardilla roja se ha escapado

«Ella es hoy nuestro valeroso Fontaine, aunque el día anterior haya estado, como de costumbre, yéndose por las ramas del parque o hinchándose los carrillos con los cacahuetes que le hayan ofrecido algunos paseantes»

Rafa Vega

Rafa Vega

Valladolid

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 07:10

Desde que tuve conocimiento de la fuga, imagino a Robert Bresson filmando una película con todos los pasos previos que habría de ejecutar nuestra audaz ... ardilla roja para culminar su evasión. Aunque finalmente fuera atrapada en el interior de un local de la Acera de Recoletos, justo antes de ser devuelta y confinada de nuevo al perímetro vallado de esa inmensa, frondosa y generosa jaula de oro que ha de ser el Campo Grande; un idílico primer mundo —o así lo presumimos— para todas las criaturas que lo disfrutan.

