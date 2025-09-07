El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Alberto Mingueza

Núñez de Arce: apasionado político, periodista y poeta

«Sensible ante la sociedad y capaz de transmitirle los valores aprendidos en su vida pública con los escritos de su prensa, los discursos de su política y los versos de su poesía»

Pedro Carasa

Pedro Carasa

Valladolid

Domingo, 7 de septiembre 2025, 08:42

El vallisoletano Gaspar Núñez de Arce (1832-1903) fue diputado, periodista, poeta y dramaturgo. Solicitó el premio Nobel y fue honrado por ilustre con ... bustos, calles, cruces, homenajes y panteones. De hijo de modesto cartero llegó a parlamentario, ministro y académico nacional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un herido en el incendio que ha obligado a desalojar la carpa de la Casa de Andalucía
  2. 2 El vallisoletano José Moro se casa a sus 66 años con Fátima Pereyra
  3. 3 Siete heridos en el encierro de Medina tras escapar del recorrido uno de los toros
  4. 4

    Valladolid amanece repleta de pintadas contra la guerra en Gaza
  5. 5 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Sábado 6 de septiembre
  6. 6

    El desmontaje completo de la vía de Ariza despeja los terrenos para el futuro barrio de 597 viviendas
  7. 7 Un herido en un aparatoso vuelco de un coche en Laguna de Duero
  8. 8

    La Casa de Andalucía habilita una barra fuera de la carpa incendiada para vender rebujitos y salmorejo
  9. 9 Vuelca un turismo tras colisionar contra otro que salía de un garaje
  10. 10

    Un corneado en Portillo y emocionantes carreras en Nava del Rey

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Núñez de Arce: apasionado político, periodista y poeta

Núñez de Arce: apasionado político, periodista y poeta