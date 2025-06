Pepe Zorita: Azucarera, alumbrado y automóviles

José María Zorita fue un político popular, con sentido social y eficaz orientación económica. Nació en Tordesillas (1859) y murió en Valladolid (1942). Su padre ... fue Juan de Mata, propietario de Castronuño que estudió Leyes en Valladolid y fue diputado de Unión Liberal en Medina-Mota del Marqués, representante conservador en la Diputación, Alcalde de Tordesillas (1869-70), Gobernador civil de Valladolid (1876) y diputado fusionista en Castellón (1878-91).

José María, llamado Pepe Zorita, cursó Derecho, aprendió en el bufete de Pí i Margall e ingresó en la carrera judicial. Matilde Zorita, su hermana, destacó como benefactora de niños pobres en el racionamiento de los años 40. Viudos ambos de los hermanos Luengo, vivieron juntos en Tordesillas, que puso su nombre a dos calles.

Pepe Zorita ocupó cargos de subsecretario de Hacienda, delegado Regio de Pósitos, subsecretario de Instrucción Pública, director general de Obras Públicas, Consejo Superior de Agricultura, magistrado de la Audiencia Territorial y ministro de Instrucción Pública interino (1911). Como alcalde de Tordesillas ganó votos mediante peones camineros, vivienda popular, ayudas obreras y fiesta del toro de la Vega.

Su política se ha llamado Zoritismo. Fue del partido liberal, pero no anticlerical. Peleó contra Gamazo en Tordesillas. En 1890 editó El Eco del Duero como su apoyo político. Se decía que miraba a Tetuán, no al de las monas, sino al ministro de Estado. Él escribió que no era «uno de esos señoritos de pueblo, solamente conocidos por las muchas hectáreas de viñas y tierras y por algún título académico de esos que las Universidades otorgan a los hijos de los ricos sabiendo el escaso fruto que sacan de ellos».

Lo derrotó un gamacista en sus primeras elecciones, quizás por buscar apoyos carlistas. Pero en 1901, muerto Gamazo, ganó como diputado de Nava del Rey-Tordesillas. Tildó a los gamacistas de «señoritos de pueblo que vienen a la capital a cobrar sus dietas, a pasear por la Acera y el Campo Grande por la noche y a perseguir Monegildas por la mañana». Lo aclamaron los republicanos por ganar a los «carcas del distrito, capitaneados por clérigos bragados y de pelo en pecho que echaban los bofes a favor del candidato cristiano».

Con Moret en el gobierno (1906), Zorita fue el único liberal del distrito de Tordesillas. En 1907 los conservadores le hicieron senador por Valladolid. Fue diputado en todas las elecciones hasta 1923. Si en 1903 sacó el 55% de votos, a veces se proclamó sin elección por el art.29. Incluso continuó en Ayuntamientos de la Dictadura de Primo de Rivera. Sus familiares también tuvieron poder, su cuñado Luengo accedió al Senado y algunos parientes a la Diputación Provincial.

Su hermana y él poseían más de 2000 Has procedentes de la desamortización. Pepe fue proteccionista, defendió intereses cerealistas de Castilla, mejoró créditos, seguros, riegos y canalizaciones. Construyó el Canal entre Simancas y Tordesillas y repobló montes. Acompañó como experto agrícola a Moret al Protectorado de Marruecos y apoyó en la prensa explotar su territorio. También innovó desde el Sindicato Nacional de Maquinaria Agrícola.

La crisis finisecular le incitó a buscar un renacimiento castellano. La pérdida de colonias repatrió capitales y creó nuevas empresas. Pepe Zorita, al tiempo que Alba, supo introducir en Valladolid cultivos agrarios y fuentes de energía casi revolucionarios: Remolacha, electricidad y automóviles.

Redactó los estatutos del Banco Castellano con más parlamentarios. Con Pesquera constituyó (500.000 pts) la Sociedad Industrial Castellana para cultivar remolacha en regadío y obtener azúcar refinado. El Norte de Alba apoyó que, al caer el azúcar cubano, Valladolid lo produjera y comprara el Canal del Duero como riego.

Además fundó en 1900 la pionera y regeneradora Sociedad Española de Automóviles, raíz de la industria automovilística vallisoletana. Buscaba coches de vapor para crear líneas de transporte entre Valladolid-Zamora-Segovia y comunicar la ciudad y el campo sin ferrocarril. Fueron méritos electorales para Zorita en Tordesillas y en Tiedra. La compañía fracasó, pero reforzó lazos con Alba y sembró la semilla francesa de automóviles en Valladolid, que brotará en los cincuenta.

Zorita impulsó otra iniciativa innovadora albista, la empresa de producción y distribución eléctrica para industria y alumbrado. Sacaron la electricidad del lujo para generalizarla entre la población. El albismo municipal se propuso eliminar el privilegiado alumbrado público por gas y hacerlo eléctrico. El concejal albista Aguirre lo concedió a la Sociedad Electricista Castellana, que no triunfó. Pero en 1906 levantaron la Electra Popular Vallisoletana para abastecer desde los saltos de agua de El Porvenir de Zamora comprada por Alba y C. Rodríguez.

Su cultura fue regeneracionista y albista. Colaboró en su periódico, El Norte de Castilla, y en los rotativos El Globo, Diario Universal, La Correspondencia de España, dirigió El Conservador y promovió en Tordesillas El Eco del Duero (1892-93) que dirigió L. Stampa. Como castellanista conmemoró en su distrito electoral el centenario de la batalla de Villalar. Creó y presidió la Cruz Roja de Tordesillas. Se colgó méritos españoles y extranjeros: Medalla de oro de Alfonso XII, Cruz del Mérito Militar, Legión de Honor Francesa, Orden tunecina de N.Iftikhar. Pero no tiene una calle en Valladolid.

Un político humanitario que plantó en la crisis finisecular una buena sementera económica en Valladolid. ¿Semillas de Acor, Iberduero y Fasa?