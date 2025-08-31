Hostelería y precariedad

En Valladolid oímos últimamente muy a menudo testimonios de distintos empresarios de hostelería quejándose en medios de la situación que viven. Esto me hace reflexionar ... sobre el día a día como Secretaria de Organización de la federación de UGT que acoge al personal de la hostelería, la restauración social y el turismo y siempre desde el respeto y el convencimiento de no generalizar, considero necesario hacer visible la realidad de muchas personas trabajadoras que recibimos día en la sede.

¿Toda la hostelería incumple el convenio? No, por supuesto ¿Quiénes incumplen precarizan profundamente a las personas trabajadoras del sector? Sí, sin duda.

Esta realidad nos llega en forma de personas que no reciben sus salarios como deben, que no tienen registros de jornada o no son reales, que no tienen descansos, sin desconexión digital, con jornadas interminables o cuya prevención de riesgos laborales no existe. Cargas físicas y mentales excesivas hacen que estos empleos sean nada deseables. En UGT numerosas resoluciones de inspecciones laborales confirman estas situaciones.

En el sector existen varios convenios, entre ellos el convenio de la hostelería tradicional: el de Hostelería y Alojamientos de la provincia de Valladolid.

En pleno 2025, no deberían vulnerarse derechos laborales básicos, pero en UGT lo vemos más de lo que nos gustaría y rechazamos el argumento de que 'las paguitas' alejan a la gente del sector. Esa afirmación del representante de APEHVA oculta una realidad que él mismo conoce bien, al ser negociador del convenio. Ese texto válido hace cinco años, necesita una revisión urgente con nuevos análisis y planteamientos.

El próximo año finaliza el convenio que permitió unificar tablas salariales por categoría, independientemente del tipo de establecimiento. Siendo Valladolid la primera provincia de Castilla y León en registrar la adaptación de las medidas LGTBI en su Convenio Colectivo, en el futuro se dibujan muchos retos que dignifiquen esta profesión.

En nuestras campañas informamos a los trabajadores sobre sus derechos para evitar abusos. Denunciamos incumplimientos con la legitimidad que nos da nuestra representatividad. Tampoco podemos olvidar que todos los eventos que se generan en la ciudad en relación con la hostelería siguen teniendo la obligación de cumplir con la norma laboral. Las autoridades competentes e instituciones deben poner especial atención en su desarrollo para su cumplimiento, porque, de lo contrario, seguiremos precarizando al personal y será recurrente la frase «no encontramos gente para trabajar». Así sucedió en el certamen de hamburguesas del pasado mes de junio y así denunciamos sus precarias condiciones. Y, año tras año, hacemos lo propio con la Feria de Día, porque los derechos laborales no se van de fiesta.

La representante municipal de turismo abandera cada uno de esos eventos como imagen de la Marca Ciudad y desde UGT decimos que por pequeño que sea el evento no debemos permitir que se realice a costa de las malas condiciones laborales.

Valladolid presume desde hace tiempo de una escuela de formación internacional de cocina y de eventos relacionados con la hostelería y el Turismo a nivel nacional internacional y mundial; concurso de tapas y pinchos, Pingüinos o su Semana Santa. Valladolid no puede ni debe permitirse tener personal en el sector sin formación, sin derechos laborales, sin conciliación, sin mejores salarios… en definitiva empleos dignos. Una parte de los grandes beneficios generados en el sector deben repercutir de manera directa en mejorar esas condiciones.

Desde UGT creemos que el camino a seguir es la mejora de las condiciones de quienes ya trabajan en el sector sin dejar de impulsar el atraer nuevos perfiles. En todo este proceso el movimiento sindical es clave porque donde hay sindicato hay derechos y UGT seguirá luchando por dignificar el empleo y reconocer el esfuerzo de las personas trabajadoras que sostienen y hacen crecer cada día la hostelería y el turismo en Valladolid.