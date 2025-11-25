El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Rodrigo Jiménez
Tribuna

Iluminados

«Parece que el encendido de las decoraciones navideñas es un acontecimiento cada vez más esperado. Hay en ello algo de emoción prefabricada, dispuesta para consumirse a sí misma en un aplauso deslumbrado y ciego»

Martín Heredero Campo

Martes, 25 de noviembre 2025, 06:58

Comenta

La solemnidad es la hermana melliza de la cursilería. Cuando mediante gestos, discursos y ceremonias públicas se trata de elevar a los ciudadanos a la ... máxima intensidad emocional, normalmente se fracasa. Entonces se revela el artificio, lo desbordado y la construcción ficticia de pasiones infantiles que nutren el extraño afán humano de hacer el ridículo. Esta transformación se da de manera súbita, y hace que el espectador abandone la grave seriedad para esbozar una sonrisa irónica. Cuando se hace una cuenta atrás para encender las luces de Navidad, como viene sucediendo en Vigo, acontece este tránsito estético que acabamos de describir. Quien querría presentarse como trasunto moderno de Pericles se revela, en realidad, como un funcionario que pulsa un interruptor. Y esas luces no iluminan.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ingresa en prisión el asesino de Eli por atracar a punta de cuchillo un salón de belleza de Delicias
  2. 2

    Los guardias civiles detenidos en la operación antidroga eran de Villacastín y San Rafael
  3. 3 Investigado tras sufrir un accidente, robar el coche del hombre que le rescató y volver a estrellarse
  4. 4 Trasladan a un hombre al Clínico de Valladolid tras ser apuñalado en Barrio España
  5. 5 Tres menores detenidos en Valladolid por agredir y robar la mochila a otro joven
  6. 6 Estos son los 27 quesos de Valladolid que triunfan en los prestigiosos World Cheese Awards
  7. 7

    La integración ferroviaria en Valladolid, suspendida indefinidamente
  8. 8 Sigue la reunión de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad
  9. 9 Jordi González desvela el motivo de su retirada de la televisión
  10. 10 Mercadona abre su nuevo supermercado en Huerta del Rey y crea tres puestos de trabajo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Iluminados

Iluminados