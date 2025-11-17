El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo de la entrada de una vivienda que ha sido precintada debido a los intentos de ocupación ilegal. Antonio de Torre
El lucernario

Desalojos saludables

«Este gobierno no protege a los propietarios y mira para otro lado cuando le toca custodiarnos»

Laura Ríos

Laura Ríos

Valladolid

Lunes, 17 de noviembre 2025, 07:24

Comenta

n mes, otro mes, una factura y otra más. Pagar los gastos ajenos de quien ocupa tu propiedad es casi tan doloroso como no poder ... hacer nada por desalojar un espacio que te pertenece. Más allá del abuso, es un choteo que la ley es incapaz de acortar. Y lo es porque quien la redactó no es víctima de ocupación, sino que más bien es 'inquiocupa' y, claro, no va a legislar en su contra. Los que dejan de pagar el alquiler lo saben y se aprovechan de ese vacío legal.

