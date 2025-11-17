Desalojos saludables

n mes, otro mes, una factura y otra más. Pagar los gastos ajenos de quien ocupa tu propiedad es casi tan doloroso como no poder ... hacer nada por desalojar un espacio que te pertenece. Más allá del abuso, es un choteo que la ley es incapaz de acortar. Y lo es porque quien la redactó no es víctima de ocupación, sino que más bien es 'inquiocupa' y, claro, no va a legislar en su contra. Los que dejan de pagar el alquiler lo saben y se aprovechan de ese vacío legal.

La cuestión es que la ley abrió una ventana para que el legítimo propietario recuperase su vivienda en tiempo récord, pero deja, una vez más, la pelota en el tejado de la Justicia. Poner en marcha la maquinaria del desalojo cuesta dinero, es tortuoso y desgasta. Cuando se produce, el daño es tal que el propietario debe sumar el coste de una rehabilitación porque además de ocupa es destructivo.

En Valladolid hay al menos 60 viviendas ocupadas que están a la venta. Es el resultado de la impotencia de no poder recuperar lo que es tuyo. Si hay suerte y le interesa a un inversor, deberán renunciar a la mitad del valor del inmueble, así que la propiedad siempre pierde.

Este gobierno no protege a los propietarios y mira para otro lado cuando le toca custodiarnos. O no es capaz o no es valiente. Están demostrando ser 'inquiocupas' cuando gobiernan sin cumplir con el contrato firmado en las urnas. Así que también aquí, un desalojo a tiempo es saludable.