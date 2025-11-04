El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Valladolid

A la venta un chalé con okupas por 107.000 euros que incluye el desalojo en el precio

La vivienda se encuentra en Parque Alameda y los interesados deberán abandonar la cuantía a tocateja

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Martes, 4 de noviembre 2025, 06:44

Comenta

Ni se puede visitar ni se puede financiar. Un chalé de la calle Macizo de Gredos, en Parque Alameda, ha salido a la venta por ... un precio de 107.000 euros. Una cantidad por debajo de lo que ofrece el mercado para la zona sur de la capital vallisoletana, si bien alertan de que actualmente se encuentra okupado. Hay moradores ilegales en el adosado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

